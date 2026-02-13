logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Za ovu Netfliks seriju već kažu da je najbolja u 2026: Misterija koja kombinuje vajb "Derry Girls" sa mračnim zapletom

Za ovu Netfliks seriju već kažu da je najbolja u 2026: Misterija koja kombinuje vajb "Derry Girls" sa mračnim zapletom

Autor Jelena Sitarica
0

"How to Get to Heaven from Belfast" je serija koju definitivno treba da pogledate.

Za ovu Netfliks seriju već kažu da je najbolja u 2026 Izvor: pritnscreen/youtube/Netflix

Godina 2026. već je donijela pregršt novih serija i ambicioznih projekata, a publika je, čini se, vrlo brzo izdvojila svoje favorite. U moru premijera i velikih najava, jedno novo Netfliksovo "čedo" posebno se nametnulo kao naslov o kom se najviše govori – "How to Get to Heaven from Belfast".

Iako su očekivanja bila velika, s obzirom na to da iza projekta stoji autorka kultne serije "Derry Girls", malo ko je slutio da će nova priča otići u toliko hrabrom i drugačijem smjeru.

Izvor: pritnscreen/youtube/Netflix

Umjesto još jedne tople, nostalgične komedije, dobili smo žanrovski zaokret ka mračnoj misteriji, ali bez odricanja od britkog humora i sjajno napisanih likova.

Pogledajte trejler:

How to Get to Heaven from Belfast | Official Trailer
Izvor: YouTube

O čemu se radi u "How to Get to Heaven from Belfast“?

U centru priče su tri prijateljice koje se poznaju čitav život: Sairš, uspešna TV scenaristkinja, Robin, napeta i preopterećena majka troje djece, i Dara, brižna žena koja se stara o bolesnoj majci.

Iako su u tridesetim godinama, njih tri su ostale bliske uprkos tome što ih je život odveo na različite strane. Kada dobiju mejl da je Greta, četvrta članica njihove nekadašnje ekipe iz detinjstva, s kojom godinama nisu bile u kontaktu, preminula, ponovo se okupljaju u Irskoj na njenoj sahrani. Međutim, njihov povratak kući nije samo oproštaj.

Izvor: pritnscreen/youtube/Netflix

Gretina smrt otvara dugo zakopanu tajnu iz tinejdžerskih dana. Mračni događaj iz prošlosti preti da ispliva na površinu, a tri prijateljice se nađu uvučene u složenu misteriju koja ih vodi širom Irske pa i dalje, dok pokušavaju da otkriju istinu i saznaju ko stoji iza svega.

Izvor: pritnscreen/youtube/Netflix

Jedno je sigurno, ovom ostvarenju definitivno treba dati šansu.

Tagovi

serija Netflix

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ