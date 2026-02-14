"Jednog dana više nećeš imati mamu i tatu": Gordon Remzi otkrio istinu o svadbenom plesu Viktorije i Bruklina Bekama

Kuvar Gordon Remzi bio je jedan od 500 zvanica na vjenčanju Bruklina Bekama i Nikole Pelc i sve je vidio iz prve ruke.

Kuvar Gordon Remzi je pozvao Bruklina Bekama da se "sjeti odakle je došao" i vjeruje da je njegova zaljubljenost u Nikolu Pelc dovela do njegova javne odluke da prekine kontakt sa svojom najbližom porodicom.

Slavni kuvar je prvi put progovorio o tekućoj svađi koja je dovela do toga da se njegovi bliski prijatelji Dejvid i Viktorija Bekam sve više udaljavaju od svog najstarijeg sina.

Podsjetimo, Bruklin Bekam trenutno živi u SAD-u sa svojom suprugom glumicom i nedavno je istakao svoju želju da se distancira od porodice objavljujući sve u saopštenju na Instagramu.

Tom prilikom je iznio nekolicinu optužbi na račun svojih roditelja, a između ostalog i tvrdnju da je Viktorija preotela mladencima prvi ples i "igrala veoma neprimjereno pred svima", a to je kuvar, koji je prisustvovao vjenčanju odbacio.

Gordon Remzi insistira na tome da su Dejvid i Viktorija predivni roditelji Bruklinu i ostaloj djeci.

"Bruklin i ja smo se malo dopisivali, naš odnos je čvrst. Volim ga", njegovo srce je nevjerovatno- rekao je za The Sun.

"Ali teško je, zar ne, kada si zaljubljen? Ljubav je slijepa. Lako je ući na taj rolerkoster i zanijeti se. Ali vratiće se."

"Vidio sam iz prve ruke koliko su dobri roditelji. Dejvid kao otac je jednostavno nevjerovatan. Oboje su uložili toliko energije u svoju djecu i znam koliko su puta izvukli Bruklin iz s*anja."

"Mislim da je pitanje vremena kada će Bruklin dobro pogledati sebe i shvatiti šta mu roditelji znače."

Kuvar koji i sam ima petoro djece sa suprugom Tanom, savjetovao je Bruklina da se sjeti odakle dolazi.

"On očajnički želi da pronađe svoj put i ja to poštujem kod njega. To je tako dobra stvar. Ali zapamti odakle si došao. I iskreno, jednog dana nećeš imati mamu i tatu, i moraš to da shvatiš."

Kuvar Gordon Remzi bio je među 500 gostiju dok je Bruklin razmjenjivao zavjete sa Nikolom Pelc u prostranom porodičnom kompleksu u Majamiju 2022. godine.

Ali on opovrgava tvrdnju Bruklina Bekama da je njegova majka odgovorna za to što ga je javno osramotila i ostavila njegovu ženu u poplavama suza tako što ju je prisilila da napusti unaprijed dogovoreni bračni ples na njihovom raskošnom prijemu.

"Bili smo tamo na vjenčanju. Nije bilo ničeg raskalašnog. Nije bilo ničeg neprikladnog. Svi su se zabavljali, igrali."