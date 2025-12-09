Čeda Jovanović se oglasio nakon vijesti o veridbi sa Acom: "Boljeće ga, iako nije prvi put"

Čeda Jovanović se oglasio nakon što su se pojavile dezinformacije na društvenim mrežama da se vjenčao sa najboljim prijateljem Aleksandrom Kosom.

Izvor: Instagram printscreen / coa.kos

Na jednom Instagram profilu je navedeno i da će se Čeda Jovanović i Aleksandar Kos vjenčati na Svetom Stefani, zbog čega je političar odmah reagovao.

"Recite 'orliću' da će ga boljeti iako mu nije prvi put..." napisao je Čeda Jovanović i time demantovao ptiču da se vjerio u Crnoj Gori sa Aleksandrom.

Izvor: Instagram printscreen / budikraken

Inače, Čeda Jovanović je nedavno sa prijateljem Aleksandrom Kosom boravio u Luganu u Švajcarskoj, a zajedno idu i na more, te svoje pustolovine redovno dijele na instagramu.

Njihove slike pronađite u galeriji:

Čedomir i Aca su uživali i na koncertu "Indexi i prijatelji" održanom u Sava centru, koji je bio posvećen legendarnom sastavu Indexi. Političar je sve vrijeme pjevao u zanosu i igrao, dok ga je prijatelj Aleksandar Kos snimao, očigledno podjednako oduševljen nastupom.

