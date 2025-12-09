logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Čeda Jovanović se oglasio nakon vijesti o veridbi sa Acom: "Boljeće ga, iako nije prvi put"

Čeda Jovanović se oglasio nakon vijesti o veridbi sa Acom: "Boljeće ga, iako nije prvi put"

Autor Marina Cvetković
0

Čeda Jovanović se oglasio nakon što su se pojavile dezinformacije na društvenim mrežama da se vjenčao sa najboljim prijateljem Aleksandrom Kosom.

Čeda Jovanović se oglasio nakon vijesti o veridbi sa Acom Izvor: Instagram printscreen / coa.kos

Na jednom Instagram profilu je navedeno i da će se Čeda Jovanović i Aleksandar Kos vjenčati na Svetom Stefani, zbog čega je političar odmah reagovao.

"Recite 'orliću' da će ga boljeti iako mu nije prvi put..." napisao je Čeda Jovanović i time demantovao ptiču da se vjerio u Crnoj Gori sa Aleksandrom.

Izvor: Instagram printscreen / budikraken

Inače, Čeda Jovanović je nedavno sa prijateljem Aleksandrom Kosom boravio u Luganu u Švajcarskoj, a zajedno idu i na more, te svoje pustolovine redovno dijele na instagramu.

Njihove slike pronađite u galeriji:

Čedomir i Aca su uživali i na koncertu "Indexi i prijatelji" održanom u Sava centru, koji je bio posvećen legendarnom sastavu Indexi. Političar je sve vrijeme pjevao u zanosu i igrao, dok ga je prijatelj Aleksandar Kos snimao, očigledno podjednako oduševljen nastupom.

Pogledajte:

Pogledajte

00:56
Čeda Jovanović sa prijateljem uživa na koncertu Indexi i prijatelji
Izvor: Instagram/budikraken
Izvor: Instagram/budikraken

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Čeda Jovanović vjeridba aca kos

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ