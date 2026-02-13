Stoja odlučila da se povuče sa estrade: Odlukom šokirala, ovo je razlog zašto želi da završi karijeru

Stoja Novaković šokirala je odlukom da se povuče sa estrade i završi sa nastupima.

Ovu vijest pjevačica je saopštila prethodne večeri neposredno pred beogradski nastup, te u razgovoru sa okupljenim novinarima otkrila da je došlo vrijeme da, u neku ruku, završi karijeru.

Stoja je najprije komentarisala brojne aktuelne teme na estradi, a zatim otkrila i svoje planove.

"Jedva čekam da odem da se malo ohladim od estrade i ubrzo planiram da napustim pjevanje, biće na Jutjubu novih pjesama, ali nastupa ne vjerujem", rekla je Stoja i dodala:

"Nisam umorna, samo treba dati prostora i za mlade, da budu viđeni, da zarade i da se druže sa publikom. Ja to uvijek govorim, tako da eto. Gledaću da više uživam. Mene ne radi popularnost, toliko sam se naradila", poručila je pjevačica koja ne planira da organizuje ni koncerte.

"Volim svoju publiku, koncert ne planiram, možda sam izuzetak, ali mene to ne interesuje. Nikad se nisam laktala da budem u prvom planu, već sam bila skromna, ponosna sam na svoje godine."

"Briga me da li sam debela"

Govoreći ponovo o svom izgledu, dotakla se i svoje kilaže za koju kaže "da je baš briga".

"Baš me briga da li sam debela ili mršava, svaka žena je lijepa na svoj način, žene treba da se poštuju i vole onakve kakve jesu. Nemam namjeru da se mijenjam ni mužu, ni nikome", rekla je Stoja, koja se osvnula na svoj brak.

"Moj muž i ja smo zaljubljeni već 22 godine, ljubav treba slaviti svaki dan. Ja recimo jako volim da idem u neki SPA, uvijek me lijepo iznenadi. Nisam uopšte romantična, ali on je taj koji zna i podsjeti me da budem romantična. Treba nešto i da se doda i začini u braku", istakla je Stoja pred Dan zaljubljenih.

