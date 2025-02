"MRZIM DA SE SREĐUJEM I DIJETE" Stoja ne mari za loše komentare na račun njenog izgleda

Folk pjevačica, koja je s novinarima razgovarala na aerodromu nakon što je došla sa nastupa rekla je da živi kako ona hoće.

Stoja Novaković ne mari uopšte za negativne komentare na račun njenog izgleda. Folk pjevačica, koja je s novinarima razgovarala na aerodromu nakon što je došla sa nastupa, rekla je da živi kako ona hoće.

Najprije se pohvalila da je cijene gdje god da se pojavi.

"Fantastično, zaista. Izuzetno me poštuju kao izvođača i to jako cijenim. Drago mi je da su moje pjesme slušane, to je najveća čast."

Poznato je da nastupate kad god Vi želite. Zbog čega niste voljni da se pojavljujete redovno?

"Upravo tako. Nastupam kad mi to odgovara. Želim da radim koliko mogu i da uživam koliko želim. Radim stvari koje volim, oblačim se kako želim i to je jasno. Mrzim da se šminkam, mrzim dijete i da se sređujem. Ne volim da treniram, te moram da pazim na svoj izgled kad nastupam."

Da li Vam se udvaraju muškarci?

"Ne znam šta se dešava sa muškarcima. Gotovo da ne prilaze. Ja sam zauzeta žena."

Kada možemo da očekujemo novu pjesmu?

"Izlazi nova pjesma, koja će se zvati ''Institucija''. Namijenjena je ženama, koje moraju same sebi da budu institucija."

