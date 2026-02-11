logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Milica Todorović objavila prvu sliku sa sinom: Uživaju na Novom Beogradu, emotivan kadar sve raznježio

Milica Todorović objavila prvu sliku sa sinom: Uživaju na Novom Beogradu, emotivan kadar sve raznježio

Autor Đorđe Milošević
0

Milica dane provodi mirno, u krugu porodice i najbližih, a od nasljednika se ne odvaja.

Milica Todorović objavila prvu sliku sa sinom Izvor: printscreen/youtube/Grand Specijal

Milica Todorović podijelila je prvu sliku sa sinom Bogdanom otkako su izašli iz porodilišta. Pjevačica je uslikala dječaka koji je ležao u kolijevci i raznježila sve prizorom.

Iako nije željela da otkriva lik novorođenog sina, Milica je uslikala kako je mali Bogdan drži za prst.

"Bogdan", napisala je kratko uz emotikon plavog srca dodajući pjesmu "Naša ljubav" od Lune.

Skandal oko afere sa oženjenim

Nakon što se porodila, Milica se našla u centru skandala kada je u javnost izašla LJ.M - supruga muškarca sa kojim je pjevačica dobila sina. Tim povodom se oglasila i pjevačica koja ove navode nije demantovala, već je istakla da nije spremna da iznese u potpunosti svoju stranu priče.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

milica todorović sin

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ