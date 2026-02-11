Milica Todorović objavila prvu sliku sa sinom: Uživaju na Novom Beogradu, emotivan kadar sve raznježio

Milica dane provodi mirno, u krugu porodice i najbližih, a od nasljednika se ne odvaja.

Izvor: printscreen/youtube/Grand Specijal

Milica Todorović podijelila je prvu sliku sa sinom Bogdanom otkako su izašli iz porodilišta. Pjevačica je uslikala dječaka koji je ležao u kolijevci i raznježila sve prizorom.

Iako nije željela da otkriva lik novorođenog sina, Milica je uslikala kako je mali Bogdan drži za prst.

"Bogdan", napisala je kratko uz emotikon plavog srca dodajući pjesmu "Naša ljubav" od Lune.

Skandal oko afere sa oženjenim

Nakon što se porodila, Milica se našla u centru skandala kada je u javnost izašla LJ.M - supruga muškarca sa kojim je pjevačica dobila sina. Tim povodom se oglasila i pjevačica koja ove navode nije demantovala, već je istakla da nije spremna da iznese u potpunosti svoju stranu priče.