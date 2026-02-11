logo
Majka Milice Todorović podelila fotku unuka i ćerke: Jasmina raznežila pratioce emotivnim trenutkom

Autor Ana Živančević
0

Jasmina Todorović je sve vreme uz svoju ćerku od kada se porodila.

Majka Milice Todorović podijelila fotku unuka i ćerke Izvor: Pritnscreen/Instagram

Majka Milice Todorović, Jasmina Todorović, podelila je emotivnu objavu svoje ćerke, koja se nedavno ostvarila u ulozi majke, kao i fotografiju njenog sina Bogdana.

Milica ovih dana uživa u prvim trenucima majčinstva u svom novom domu u Beogradu, a najveću podršku pruža joj upravo majka Jasmina, koja je nedavno uspešno prevazišla zdravstvene probleme.

Pogledajte njihove fotografije:

Milica Todorović se 3. februara porodila i na svet donela zdravog dečaka kojem je dala ime Bogdan. Otkako je izašla iz porodilišta, pevačica sa naslednikom boravi u svom stanu, a sada je njena majka Jasmina raznežila pratioce na društvenim mrežama.

Ponosna baka objavila je neodoljivu fotografiju ćerke i unuka, što je izazvalo lavinu emotivnih reakcija.

Milica se oglasila iz porodilišta

Podsetimo, nakon što se porodila, Milica se našla u centru skandala kada je u javnost izašla LJ.M - supruga muškarca sa kojim je pevačica dobila sina. Tim povodom se oglasila i pevačica koja ove navode nije demantovala, već je istakla da nije spremna da iznese u potpunosti svoju stranu priče.

"Postala sam majka u okolnostima koje nisu jednostavne. Nisu ni crne ni bele. I od te istine ne bežim i ne lažem. Ali ono što se danas o meni govori nisu činjenice, već priče, pretpostavke i tuđa viđenja. Iza tih reči stoji jedna žena koja se porodila i koja sve to mora da nosi na svojim leđima. O svemu o čemu se danas govori, želim da javnosti jednog dana govorim mirno, jasno i činjenicama - kada za to budem spremna.Razumem da postoje snažne emocije.

Razumem i tuđu bol. Ali isto tako moram da kažem, boli i mene. Boli kada se o tebi govori bez odgovornosti i priča nešto što nije istina. Kada se tvoj život svodi na naslove. Kada se zaboravi da si pre svega čovek, žena, majka", navela je ona između ostalog u svom saopštenju.

