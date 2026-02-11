Majka Milice Todorović podelila fotku unuka i ćerke: Jasmina raznežila pratioce emotivnim trenutkom

Jasmina Todorović je sve vreme uz svoju ćerku od kada se porodila.

Majka Milice Todorović, Jasmina Todorović, podelila je emotivnu objavu svoje ćerke, koja se nedavno ostvarila u ulozi majke, kao i fotografiju njenog sina Bogdana.

Milica ovih dana uživa u prvim trenucima majčinstva u svom novom domu u Beogradu, a najveću podršku pruža joj upravo majka Jasmina, koja je nedavno uspešno prevazišla zdravstvene probleme.

Pogledajte njihove fotografije:

Milica Todorović se 3. februara porodila i na svet donela zdravog dečaka kojem je dala ime Bogdan. Otkako je izašla iz porodilišta, pevačica sa naslednikom boravi u svom stanu, a sada je njena majka Jasmina raznežila pratioce na društvenim mrežama.

Ponosna baka objavila je neodoljivu fotografiju ćerke i unuka, što je izazvalo lavinu emotivnih reakcija.

Milica se oglasila iz porodilišta

Podsetimo, nakon što se porodila, Milica se našla u centru skandala kada je u javnost izašla LJ.M - supruga muškarca sa kojim je pevačica dobila sina. Tim povodom se oglasila i pevačica koja ove navode nije demantovala, već je istakla da nije spremna da iznese u potpunosti svoju stranu priče.

"Postala sam majka u okolnostima koje nisu jednostavne. Nisu ni crne ni bele. I od te istine ne bežim i ne lažem. Ali ono što se danas o meni govori nisu činjenice, već priče, pretpostavke i tuđa viđenja. Iza tih reči stoji jedna žena koja se porodila i koja sve to mora da nosi na svojim leđima. O svemu o čemu se danas govori, želim da javnosti jednog dana govorim mirno, jasno i činjenicama - kada za to budem spremna.Razumem da postoje snažne emocije.

Razumem i tuđu bol. Ali isto tako moram da kažem, boli i mene. Boli kada se o tebi govori bez odgovornosti i priča nešto što nije istina. Kada se tvoj život svodi na naslove. Kada se zaboravi da si pre svega čovek, žena, majka", navela je ona između ostalog u svom saopštenju.