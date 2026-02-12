"Ne krivim ih, odlučila sam da potražim stručnu pomoć": Milica Todorović o teškom periodu

Milica je imala veliki problem, a o svemu je pričala javno.

Pjevačica Milica Todorović porodila se nedavno i na svijet donijela dječaka kome je dala ime Bogdan, ali je sjenku na lijepe vijesti bacilo oglašavanje žene koja tvrdi da je supruga oca njenog djeteta.

Brojne stvari su tom prilikom iznešene u javnost, Milica trpi veliki pritisak, ali je takođe odlučila da sada ne potvrđuje, a ni demantuje bilo šta što se priča i piše. Ipak, ovo nije prvi put da je Todorovićeva prolazila kroz haos.

Pjevačica se svojevremeno susrela sa sindromom "burnout", zbog čega nije željela da se pojavljuje u javnosti i sve joj je smetalo. Ona je zbog tog stanja odlučila da potraži stručnu pomoć, tada.

"Hvala Bogu, to je sada iza mene i ne želim ni da se sećam tih dana jer sam bila baš loše... Sve me je umaralo, i ljudi, i muzika... Ali odlučila sam da potražim pomoć. Smatram da je važno govoriti o mentalnom zdravlju, zato sam svoj problem ispričala javno, jer je to ljudima i dalje tabu tema. To svima nama može da se desi i zaista bih savjetovala sve da se, ako se ne osjećaju dobro, obrate psihoterapeutu, psihijatru, bilo kome, samo da se ne bi desilo ubistvo, samoubistvo ili da se ne odaju porocima", pričala je ona.

"Ne krivim nikoga"

Pjevačica je otkrila i da se mnogi protiv takvog stanja bore konzumacijom nedozvoljenih supstanci.

"Nažalost, imamo mnogo takvih primera na estradi... Mnoge moje kolege i koleginice bore se sa tim i ne zna se ko se više drogira. Meni je žao zbog toga, ne krivim ih, samo hoću da im dam podršku i kažem im: 'Evo, ljudi, ja sam uspjela, možete i vi!'", rekla je nedavno Milica Todorović za Blic.