Ovo je polubrat Milice Todorović sa kojim se rijetko čuje: Evo šta je razlog, roditelji joj priznali istinu o svemu

Mnogi ne znaju da Milica Todorović ima ne samo dvije sestre, već i brata kog je samo jednom pokazala na mrežama

Izvor: Kurir TV screenshot

Milica Todorović nedavno se porodila, a na veselju povodom rođenja sina najveselija je bila njena sestra. Nažalost, na proslavi nisu bili prisutni njeni roditelji, s obzirom da je majka Jasmina bila u bolnici, ali nije poznato ni da li je na slavlju bio još neko od Miličinih najbližih članova porodice.

Pogledajte atmosferu sa proslave:

Mnogi ne znaju da je pjevačica rođena u šestočlanoj porodici, odnosno, da pored roditelja ima brata i dvije sestre, od kojih je samo jedna viđena u javnosti.

"Moja mama kaže da sam ja jedina planirana, da su se svi ostali desili tako slučajno. Kaže: "Ti si jedino željeno dijete bila", ali dobro, mama se šali tako, mislim, kao to su radili planski, je l' te? Mlađa sestra se desila, ali naravno, kad se desi pobogu, mama ništa nije htjela da poduzme po pitanju toga u negativnom onom pravcu, znamo svi na šta mislim. Sestra Anđela se rodila 1994. godine, ja '90. godine, starija sestra Jovana '85. i brat Vladan '87. godine" kaže Milica pred kamerama Blic televizije sa osmehom u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović."

Podsjetite se i kako izgledaju roditelji pjevačice:

Odnos sa bratom i sestrama

Inače, Milica je otkrila u kakvom je odnosu sa sestrama i bratom.

"Sa bratom se najslabije čujem, pošto on živi… Prvo da vam objasnim. Starija sestra Jovana je od mame iz prvog braka. Brat Vladan je od tate iz prvog braka, a moja mlađa sestra Anđela je moja rođena sestra. Međutim, mi smo svi živjeli uvijek zajedno. Ja nikad nisam rekla polubrat, polusestra. Mi ne znamo za taj termin, niti smo ga ikad upotrebljavali. Što se tiče naših slaganja, stvarno smo se uvijek slagali, a najbliža mi je uvek bila moja starija sestra Jovana" kaže Milica koja je zajedno sa sestrom uradila tetovažu.

Pogledajte kako izgleda polubrat Milice Todorović:

Izvor: Instagram prinscreen / milicatodorovicofficial

"Nekako i kad pričam sa Anđelom, ne mogu da objasnim kakvu ja vezanost osjećam sa mojom starijom sestrom. Ja vjerujem i u karmu i u reinkarnaciju i svašto nešto. Sad će me moj sveštenik ubiti ako ovo bude gledao. Nekako sam za stariju sestru najvezanija, što se kaže" govorila je Milica.

"Ona je toliko duhovita, toliko je šarmantna, toliko je zanimljiva. Ja sam uvijek gledala u nju kao u Boga, kao u majku. Ona je meni i otac i majka i sve na ovom svijetu. I mnogo je volim. Mislim, naravno volim i Anđelu ako bude gledala ubiće me, ali ne mogu da objasnim tu povezanost. Zato kažem da vjerujem u karmu. Mislim da su se naše duše nekako opet srele, da smo u ovom životu sestre, a da smo u prošlom životu možda bile nešto drugo."







(pulsonline.rs/MONDO)