"Žene se tješe da prevara učvrsti brak": Oženjeni partner Milice Todorović neće razvod, glumica brutalno reagovala

Lidija Vukićević govorila je o brakovima koji opstaju i nakon prevare, a u kojima nema ljubavi.

Poslednjih dana ne prestaje da se priča o skandalu koji je nastao nakon porođaja Milice Todorović. Podsjetimo, samo tri dana nakon što je pjevačica donela na sviijet sina Bogdana, u javnost je izašla navodna supruga njenog partnera i iznijela niz optužbi.

Podsjetite se scena sa proslave rođenja, nakon koje se oglasila supruga Miličinog partnera:

Zbog kritika koje su uslijedile u javnosti, oglasile su se i brojne javne ličnosti koje su apelovale da Milici bude pružen mir, a i sama pjevačica zamolila je sve da joj daju prostor da se oporavi od porođaja, a da o spornoj temi priča kada bude bila spremna.

Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: ATA / Antonio Ahel Br. slika: 7 3 / 7 Izvor: Kurir TV screenshot Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 7 6 / 7 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 7 7 / 7

I dok javnost i dalje polemiše da li će Milica ostati sa partnerom ili će sina odgajati sama, naročito nakon što je navodna supruga iznijela da njen muž ne želi da se razvede, pojedine slavne dame, poput Lidije Vukićević, dale su svoje mišljenje na temu zašto ljudi ostaju u braku iako u tom odnosu nisu srećni.

"Mislim da ljudi ne izlaze iz braka zato što imaju veliki strah. Čim dođe do prevare ljudi ne treba da budu zajedno. Žene se tješe da prevara učvrsti brak. Ne razumijem zašto ljudi žive zajedno, samo da bi bili u braku i da glume porodicu. Meni su svi pričali: "Ma lako je njoj, njen muž je bivši fudbaler, imala je", a ja nisam imala "kaže ona za Hajp.

Podsjetimo, glumica je svojevremeno bila u braku sa nekadašnjim fudbalerom Mitrom Mrkelom, a u ovom odnosu dobili su i dva sina.

"Ja sam sama izvela djecu na pravi put, jedina sam se ja bavila njima. Najveća borba koju sam dobila u životu je to. Sve drugo bih poništila i glumu i naslovne strane i uloge, apsolutno ne bih smatrala sebe vrijednom osobom da mi djeca nisu takva" zaključila je glumica.

