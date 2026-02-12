"Bacili su mu bombu zbog reketa": Vesna Zmijanac o skandalima na estradi, spomenula i Milicu Todorović

Govoreći o Milici Todorović i njenoj situaciji, čestitala joj je na rođenju djeteta, izražavajući podršku.

Pjevačica Vesna Zmijanac sinoć je pred pripadnicima sedme sile prokomentarisala skandale na estradi, te se osvrnula na bacanje bombe na kuću kolege Zdravka Čolića, kao i vijest da je Milica Todorović dobila dijete sa oženjenim partnerom.

Pričala je i o predstojećem koncertu u Beogradu, pa navela da će pokušati da smanji konzumaciju cigareta.

"Nisam još počela da se stvarno spremam. Spremam se u glavi, a to je najbitnije. Imaću nešto udobno tad, samo da mi je garderoba udobna na koncertu, da me ne steže, pošto su moje pjesme teške. Iza sebe sam ostavila mnogo koncerata, biće mnogo lijepo jer imam mnogo lijepih pjesama. Sad bolje pjevam nego nekad", rekla je Vesna.

"Ana Nikolić i Rale vole moje pjesme? Nisu mi se javili za dolazak na koncert, ćute. Ne držim neke posebne konferencije za medije, Arena je prodata, to je to. Cigarete bi mogle da se smanje, potrudiću se. Da li će biti drugi koncert zavisi od mog zdravlja, od moje kondicije. 'Ovo u grudima' je vratila Nikolija, jer ju je pjevala javno, pa se desilo čudo", istakla je Vesna za "Blic".

Prokomentarisala je bacanje bombe na kuću Zdravka Čolića.

"To nije dobro, to ne valja ništa. To je klasičan reket, loše je vrijeme. Podsjeća me na neko prošlo vrijeme, to nije dobro. Ja nikad nisam imala obezbjeđenje, ali ja sam druga priča neka. To mi se ne sviđa uopšte", kazala je ona iskreno.

Osvrnula se i na otmicu pevača Daniela Kajmakoskog.

"Estrada je prvi znak da su vremena čudna. Ja se nadam da je ovo slučajnost, da se ovo neće ponavljati", istakla je.

Vesna Zmijanac o Milici: "Pa šta ako je rodila dijete oženjenom muškarcu?"

Otkrila je i svoj stav o Milici Todorović i tvrdnjama da je rodila dijete oženjenom muškarcu.

"Pa šta ako je rodila dijete oženjenom muškarcu? Rodila je dijete, dobila je sebi dijete, muškarac je znao šta radi, nije mali. Ja joj čestitam, ona je u godinama kad je morala da razmišlja o rađanju ozbiljno. Drago mi je što ima sina, pa kako god. Neka uživa, ja joj čestitam", rekla je Vesna.

