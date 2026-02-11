"Dobro se nosi sa svime": Prijatelj Milice Todorović otkrio kako se pjevačica oseća, pomenuo i njenog partnera

Milan Mitrović naveo je da se čuo sa pjevačicom nakon porođaja.

Izvor: printscreen/youtube/Grand Specijal

Voditelj Zvezda Granda Milan Mitrović danas je došao na snimanje nove emisije u zanimljivom odijelu, a pažnju okupljenih privukla je boja ove kombinacije. Nakon što je proćaskao o stajlingu, osvrnuo se na prijateljicu Milicu Todorović sa kojom se druži više od 15 godina.

"Čuli smo se, čestitao sam joj. Drago mi je da je sve dobro prošlo i da su srećni i zadovoljni. Želim im zaista da uživaju u najlepšem daru života", rekao je on, a onda otkrio da li poznaje oca njenog djeteta:

"Ne poznajem njenog partnera, nismo imali nikakav kontakt. Sa Milicom sam prijatelj 15 godina, ona se dobro nosi sa svime. Ne bih ulazio u privatne detalje, bitno mi je da je srećna i zadovoljna. Sigurna sam da je to ne remeti mnogo i da joj je ljubav koju ima dovoljna da sve to prevaziđe. Ljubav mora da pobijedi na kraju, ovakva ili onakva, ljubav uvijek pobjeđuje", rekao je on.

"Pa šta ako je rodila dijete oženjenom?"

Dara kaže da je Milici čestitala rođenje naslednika, te poručila da je ne interesuju priče o partneru njene koleginice.

"Čula sam se sa Milicom, čim se porodila, čestitala sam joj, rekla sam joj "da si živa i zdrava, ti i tvoj sin i vidjećeš šta znači sin", odgovorila mi je 'hvala ti ljubavi", ostalo me ne zanima", rekla je Bubamara.

"Ne želim da ulazim u tuđe živote, ne interesuje me da li je djevojka mlađa, momak stariji, ko šta radi. Meni je totalno bezveze, ja da razmišljam sa kim je Milica, da li je oženjen, to je moja draga koleginica koju mnogo volim sa kojom sam se družila, sarađivala. Napokon se ostvarila kao majka, ja sam joj čestitala, presrećna sam zbog je."

Izvor: Blic/ MONDO