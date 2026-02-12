"Biće mi teška godina i fizički i psihički, ali isplivaću": Darko Lazić presjekao, pa donio odluku

Darko Lazić istakao je da je nakon turbulentnog života odlučio da okrene novi list.

Darko je istakao da je svjestan da će mu ova godina biti teška, ali da je zarad porodice spreman na to. Kako kaže, supruga Katarina mu je najveća podrška.

"Supruga utiče jako dobro na mene, vodi računa o meni. Džabe trud, da ja to ne želim, ali lijepo se osjećam i sviđa mi se to. Sazreo sam odavno, ali sam se malo pravio lud", rekao je i dodao:

"Krenuo sam posle godinu i po dana da treniram. Mnogo toga sam promijenio, o tome ću pričati u nekom narednom periodu. Godina će biti jako teška za mene i psihički i fizički, ali isplivaću zbog mog zdravlja i moje djece i cijele porodice. Vraćam se na starog Darka kakvog je narod volio, onog pravog Darka", rekao je i dodao:

"Sada kada vidim mlađe kolege kako žive, vidim svoje greške, posavjetujem ih, ali ne slušaju. Kao: 'Ti ćeš da mi pričaš?', ali sve je to život, dođe trenutak kada se opametiš i kažeš da je dosta."

Inače, Darkova supruga Katarina otkrila je jednom prilikom kako je ponosila Darkove probleme sa porocima.

"Da nije bilo ljubavi ne bi to bilo baš lako, njemu je bilo teško, a meni, čini mi se još teže, jer to je nešto što nije moje, ali sam ja to prihvatila zbog njega i naše ljubavi. Ja sam mu rekla da ću mu uvijek biti podrška i da ćemo uspjeti zbog te ljubavi koju ja osjećam prema njemu. Zbog te ljubavi i zbog nje, radim sve što radim. To je nešto posebno kada imaš dijete, kada pogledaš u nju imaš snage za sve."

