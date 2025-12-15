"Maltretirao me je, imam posledice": Barbara Bobak se slomila, nakon 4 godine prvi put progovorila o Darku Laziću

Pjevačica Barbara Bobak je u bolnoj ispovijesti prvi put otkrila nepoznate detalje odnosa sa folkerom, i šta je u toj vezi doživljavala

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Gotovo četiri godine Barbara Bobak je ćutala o pravim razlozima raskida sa Darkom Lazićem, dok je istovremeno trpjela brojne komentare i spekulacije da je u tu vezu ušla isključivo zbog njegove popularnosti.

Iako je i sada pokušala da tu temu drži po strani i ne ulazi u detalje, emocije su je u jednom trenutku savladale. Slomila se pred kamerama i kroz suze priznala da je tokom veze sa Darkom prolazila kroz maltretiranje.

Razgovor o Darku u intervjuu za magazin "Scandal!" započeo je pitanjima o tome koliko je uopšte znala ko je on prije nego što su započeli vezu.

- Do momenta dok nisam ušla u estradu stvarno, ali stvarno nisam bila upućena. Znala sam ko je on, ali nisam znala da je sve to uzelo toliko maha. Kada sam ga upoznala on je bio jedan šarmantan, harizmatičan muškarac koji je pokazao interesovanje za mene i koji je mene tretirao lijepo. To se tako jednostavno desilo - priznala je.

- Nije on tad bio baš toliko medijski aktuelan. Znala sam za njegov udes, pesme... Išla sam na fakultet, stvarno nisam čitala novine - objasnila je.

Na konstataciju novinara je posle nekog vremena "vidjela kako stvari stoje", Barbara je rekla:

- Da, i prekinula vezu. Kada sam vidjela kako stvari stoje.

Barbara Bobak intervju Izvor: YouTube

Na pitanje da li se iz ove perspektive kaje zbog veze sa Darkom Lazićem, Barbara je iskreno priznala.

- Pa naravno... To nije bila... To je veza koja je ostavila na mene neke posledice. Zauvek. Ja jesam shvatila da je to dio mog života s kojim treba da se pomirim, ali si me pitao da li se kajem i kažem da se kajem. Očekivala sam ono ponašanje sa početka veze - istakla je pjevačica.

"To je školski primjer narcisoidnog poremećaja"

- Nema ni smisla da idem u neke krajnosti i da otkrivam neke stvari sad, posle sto godina. Ja sam vrlo svjesna i osviješćena, svega što sam doživjela. Ajde da to samo nazovemo samo jednom stručnom dijagnozom, to je jedan narcisoidni poremećaj, školski primjer - rekla je Barbara.

"Je l' on tebe maltretirao? On tako na djeluje u javnosti", glasilo je naredno pitanje.

- I to je jedna od definicija tog istog poremećaja - kazala je Barbara.

"Izvukao je život iz mene, u ogledalu sam vidjela mučenu osobu..."

Na pitanje šta joj je najveća bol bila u tom periodu, Barbara je vidno potresena rekla:

- To što je izvukao život iz mene u tom periodu. Jesam ga voljela, mnogo. Znam šta će da proizađe sada iz ovoga, izbjegavam tolike godine da pričam o tome, ni u najgorim stanjima se nisam doticala toga, zamoliću te da me ispoštuješ i da ne nastavljamo uopšte na ovu temu.

"Mislio sam da si ti to prevazišla", rekao je novinar, dok Barbara nije uspela da iskontroliše emocije i rasplakala se.

- Takve stvari se ne prevazilaze jer takve stvari nisu fer. Nije fer da neko doživi takve stvari... - rekla je.