Milica Todorović napustila stan na Novom Beogradu: Pjevačica neprepoznatljiva, evo i ko joj pravi društvo

Ne prestaje da se priča o privatnom životu Milice Todorović nakon što se saznalo da je njen partner navodno oženjen.

Izvor: Paparazzo lov / DNK

Milica Todorović porodila se prije tačno nedelju dana i na svijet donijela sina Bogdana sa kojim je u subotu uveče izašla iz porodilišta. Ekipa domaćih medija uslikala je pjevačicu prvi put nakon porođaja.

Milica je bila u opuštenom izdanju i lijepo raspoloženu dok je ispred svoje zgrade šetala psa Lolu. Nekoliko minuta je bila u šetnji po kraju na Novom Beogradu sa kapuljačom na glavi i u širokim farmerkama i gotovo neprepoznatljiva.

Nakon završene šetnje sa kućnim ljubimcem, pjevačica se vratila u stan gdje su je čekali sin Bogdan i majka koja je sve vrijeme sa njom otkako je izašla iz bolnice nakon što je operisala slepo crijevo.

Pjevačica Milica Todorović porodila se prije nekoliko dana i dobila sina Bogdana, ali drama u njenom životu ne prestaje i pjevačica nema mira nakon što se za domaće medije oglasila žena koja tvrdi da je supruga oca Miličinog djeteta.

Izvor: Blic/ Mondo