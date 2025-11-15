Senidah hitno prekinula koncert: Zbog Stele Rade nastala panika na bini, isplivao jeziv snimak (Video)

Pjevačica Senida Hajdarpašić je prekinula nastup u Zagrebu zbog dramatičnog događaja koji se odigravao u publici

Izvor: Instagaram/senida_h

Pjevačica Senidah je morala da prekine nastup u jednom klubu u Zagrebu, kada je na scenu iznenada istrčala Stela Rade, pobjednica šoua "Tvoje lice zvuči poznato" i nekadašnja učesnica Zvezda Granda.

Razlog je bio njena majka, Lidija Rade, koja je stajala u prvom redu, a kojoj je iznenada pozlilo.

Stela je, vidno uplašena, pokušala da dozove pomoć i prekinula Senidin nastup.

Pogledajte:

U komentarima pored snimka se može pročitati da je Stela na bini tražila od publike da zovu Hitnu pomoć, što su joj brojni pratioci zamjerili riječima "Što sama nije zvala nego se gurala do bine".

Kada je Stela stala na binu obezbeđenje je pomislilo da je riječ o obožavateljki koja pokušava da priđe pjevačici, pa su reagovali rutinski i krenuli prema Steli da je sklone sa bine.

Ovako izgleda Stela Rade:

Tek tada je postalo jasno da se radi o hitnoj situaciji, a Senida je prekinula pjesmu i uputila obezbeđenje i osoblje mjestu gdje je bila njena majka.

"Slušajte me, ovde dolje. Proverite odmah", kazala je Senida i unesrećenoj poručila da popije malo vode.

Publika je ostala u šoku dok je obezbeđenje i osoblje kluba brzo reagovalo i otišlo do Steline majke, koja je bila vidno loše. Nakon što je situacija stavljena pod kontrolu, Senida je smirila publiku, zahvalila na razumevanju i nastavila nastup.