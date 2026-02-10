logo
Memedović u Poteri postavio pitanje o pjevaču koji je bio otet prije dva dana: Pjevač prošao pakao, sad tema kviza

Autor Jelena Sitarica
0

Pitanje o Danijelu Kajmakoskom u kvizu „Potera“ izazvalo pažnju javnosti. Pjevač se u isto vrijeme oporavlja nakon otmice, a publika se prisjetila njegovog uspjeha u „X Factoru“ i na Evroviziji.

Memedović u Poteri postavio pitanje o pjevaču koji je bio otet prije dva dana Izvor: RTS / Printscreen

U najnovijoj epizodi kviza "Potera" jedno pitanje neočekivano je privuklo pažnju gledalaca i izazvalo brojne reakcije, kako u studiju, tako i na društvenim mrežama. Pitanje je bilo povezano sa makedonskim pjevačem Danijelom Kajmakoskim, koji je prije nekoliko dana bio kidnapovan, a ovaj slučaj duboko je potresao javnost.

Voditelj Jovan Memedović pročitao je pitanje u kojem se tražilo tačno prezime pievača Danijela, a ponuđeni odgovori bili su osmišljeni na duhovit način i asocirali su na mliječne proizvode.

  1. Kajmakoski
  2. Pavlakoski
  3. Puteroski
Izvor: RTS Prikazuje/Youtube

Takmičar Jovan nije se dvoumio ni trenutka i odlučio se za odgovor A – Kajmakoski, koji je bio potpuno tačan.

Ipak, iako je uspješno odgovorio na pitanje, Jovan nije uspio da u finalnoj "Potjeri" sačuva visoku sumu od 800.000 dinara, jer ga je sustigao tragač Milan Bukvić.

Pjevač se oporavlja posle teške situacije

Pitanje o Kajmakoskom došlo je u trenutku kada je pjevač ponovo u fokusu javnosti, budući da je u noći između subote i nedelje bio otet. Kako se saznaje, Danijel se trenutno oporavlja, a uz njega su najbliži koji mu pružaju podršku nakon svega što je preživio.

Potjera Jovan Memedović Daniel kajmakoski

