Gusta magla i klizav kolovoz, po svemu sudeći, odigrali su ključnu ulogu u spasavanju Daniel Kajmakoski.

Kako navodi izvor za medije, moguće je da su se otmičari, u uslovima smanjene vidljivosti, dezorijentisali i na kružnom toku kod Ruma propustili da skrenu u planiranom pravcu, pa su nastavili pravo, nakon čega su izgubili kontrolu nad vozilom i sletjeli sa kolovoza, udarivši u bankinu.

Izvor upućen u slučaj otkriva detalje.

„Upravo je taj niz okolnosti doveo do prekida njihove dalje namjere. Interesantno je i da su otmičari, sa sve žrtvom u automobilu, uspjeli da prođu dvije naplatne rampe, u Šimanovci i u Rumi. Međutim, udarac u bankinu ih je zaustavio u daljem bjekstvu. Nakon što su udarili u zaštitnu ogradu i oštetili automobil, dvojica osumnjičenih, za koje se vjeruje da su turske nacionalnosti, nastavili su bjekstvo pješice. Istraga se nastavlja, a nadležni ispituju sve okolnosti ovog događaja, uključujući i kretanje osumnjičenih prije incidenta“, rekao je izvor za medije.

Podsjećamo, sumnja se da su dvojica stranaca u noći između subote i nedjelje presrela Daniel Kajmakoski nakon njegovog nastupa u jednom lokalu u Beton hala. Prijetnjom nožem i pištoljem naredili su mu da uđe u svoj automobil, bijeli „volvo“, gdje su ga vezali. Otmičari su, navodno, od pjevača tražili 20.000 eura, ali novac nijesu dobili.

„Njih je najprije pokušala da zaustavi patrola saobraćajne policije u Beograd, ali kako vozač ‘volvoa’ nije stao, već je dodao gas, aktivirani su alarmi. Nedugo zatim, neko iz pjevačevog okruženja pozvao je policiju i prijavio ‘nestanak’. U potragu su se tada, pored saobraćajne policije, uključile i druge policijske jedinice. Bijeli ‘volvo’ je potom pronađen na auto-putu kod isključenja za Ruma, gdje je imao saobraćajnu nezgodu, odnosno udario je u bankinu“, podsjeća izvor i dodaje da je policija u vozilu zatekla pjevača, koji je bio u šoku.

Otmičari su i dalje u bjekstvu, a policija intenzivno traga za njima.