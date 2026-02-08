Nakon navoda da je pjevač Daniel Kajmakoski navodno otet u noći između subote i nedjelje, nakon nastupa u jednom beogradskom klubu, policija je započela intenzivnu istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prema informacijama do kojih su došli mediji, zaposleni u Parking servisu u zoni Beton hale nemaju saznanja o incidentu i za cijeli slučaj su saznali isključivo iz medija. Kako navode, nisu primijetili ništa neuobičajeno nakon završetka pjevačevog nastupa.

U klubu u kojem je Kajmakoski nastupao zatečeni su zaposleni, kao i pripadnici policije koji su obavljali uviđaj i prikupljali informacije. Zaposleni u lokalu naveli su da u tom trenutku nisu imali zvanične informacije o događaju, te su istakli da im je žao zbog cijele situacije.

Kako se nezvanično saznaje, istraga je usmjerena i na provjeru da li su otmičari imali logističku podršku, odnosno da li je neko iz kluba obavijestio napadače u trenutku kada je pjevač napustio lokal.

Prema dosadašnjim saznanjima, Kajmakoskom su navodno prišla dva strana državljanina, naoružana nožem i pištoljem, nakon čega su ga ugurali u vozilo i vezali. Snimak navodne otmice pojavio se i na društvenim mrežama.

Tokom bjekstva, vozilo u kojem su se nalazili nije se zaustavilo na znak policije, a potjera je završena kod Rume, gde su osumnjičeni udarili u bankinu i potom pobjegli, dok je pjevač ostao u automobilu.

Kako se pretpostavlja, namera otmičara bila je da kontaktiraju njegovu porodicu i zatraže otkup. Za osumnjičenima se i dalje traga, a istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.