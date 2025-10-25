Šok priznanje Danijele Dimitrovske: Rasla pored Zabele, baba bila komandir u ženskom zatvoru

Manekenka Danijela Dimitrovska otkrila je da je detinjstvo provela u naselju pored zatvora Zabela u Požarevcu, gde je i rođena.

Bivša supruga voditelja Ognjena Amidžića, manekenka Danijela Dimitrovska, prisjetila se tog perioda života i objasnila da je njenoj porodici život u blizini zatvora bio prirodan, s obzirom na zanimanja njenih najbližih.

"Moja porodica i ja smo prvi dio mog odrastanja proveli u naselju pored zatvora Zabela, jer su moja pokojna baka i otac radili u zatvoru. Baka je bila komandir u ženskom zatvoru, a otac je radio u knjigovodstvu. Iz tog razloga smo porodično bili vezani za to mjesto", ispričala je Danijela u emisiji "Otkrivanje sa Milenom".

Danijela, koja je nedavno pazarila stan od pola miliona eura, dodala je da je njena baka, sudeći po pričama, bila stroga, ali pravedna.

"Nažalost, nisam imala priliku da je upoznam, jer je preminula prije mog rođenja. Međutim, čula sam mnogo priča o njoj - kažu da je bila stroga, ali i pravična. Zatvorenice su je izuzetno cijenile i poštovale, što je u tom svijetu, ako ste "s druge strane", veoma rijetko ", otkrila je manekenka.

Ovako izgleda zatvor Zabela u Požarevcu: