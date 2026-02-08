Preminuo slavni roker (47): Muzički svijet u suzama, nije mu bilo spasa od opake bolesti

Preminuo Bred Arnold, frontmen grupe "3 Doors Down"

Izvor: Instagram printscreen / brad3doorsdown

Muzička scena ostala je bez jednog od najprepoznatljivijih vokala dvijehiljaditih. Bred Arnold, osnivač i autor vanvremenskih hitova grupe 3 Doors Down, preminuo je u subotu, 7. februara, u 47. godini života, nakon teške i hrabre borbe sa opakom bolešću.

Odlazak u krugu najbližih

Vijest o smrti potvrdili su članovi benda u potresnoj objavi na Instagramu, navodeći da je Arnold preminuo mirno, u snu, okružen porodicom i suprugom Dženifer Sanderford.

"Sa velikom tugom dijelimo vijest da je Bred Arnold preminuo u krugu najbližih, nakon hrabre borbe sa rakom. Njegova dobrota, humor i velikodušnost dotakli su svakoga ko je imao sreću da ga upozna", stoji u saopštenju benda.

Borba sa bolešću: "Služimo moćnom Bogu, ne bojim se"

Arnold je javnost o svom zdravstvenom stanju obavijestio u maju prošle godine, kada mu je dijagnostikovan četvrti stadijum raka bubrega koji se proširio na pluća.

Uprkos teškoj prognozi, Bred je pokazao nevjerovatnu snagu duha i veru: "Iskreno, uopšte se ne plašim. Služimo moćnom Bogu i On može sve da pobijedi", poručio je tada fanovima, otkazujući ljetnju turneju kako bi se posvetio liječenju.

Karijera Breda Arnolda bila je oličenje "američkog sna". Kultni hit "Kryptonite", koji je bend lansirao u sam vrh svjetske muzike, Bred je napisao kao petnaestogodišnjak na času matematike.



