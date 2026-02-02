Pamela Anderson prestala je da se šminka nakon smrti njene dugogodišnje šminkerke Aleksis Vogel.

Izvor: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Dok društvene mreže poslednjih godina forsiraju trend izrazito jake, scenske i umjetničke šminke, američka glumica i manekenka Pamela Anderson ide u potpuno drugom smjeru.

Iako gazi šestu deceniju Anderson se već neko vrijeme u javnosti pojavljuje bez trunke šminke ostavljajući fanove sa pitanjima da li je u pitanju marketinški trik.

Istina je mnogo emotivnija i ličnija, slavna glumica je odlučila da potpuno izbaci šminku nakon smrti svoje dugogodišnje šminkerke Aleksis Vogel, koja je preminula od raka dojke 2019. godine.

Vidi opis Zašto je Pamela Anderson prestala da se šminka? Smrt bliske osobe promijenila sve, glumica otkrila razlog Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Laurent Vu / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: FRANCOIS GUILLOT / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Erik Pendzich / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Jamie McCarthy / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Pamela je objasnila da joj je Aleksis bila više od saradnice, bila je osoba koja je oblikovala njen prepoznatljiv izgled iz 90-ih i ujedno neko kome je beskrajno vjerovala.

"Bila je najbolja. I od tada sam imala osjećaj da je, bez Aleksis, za mene bolje da uopšte ne nosim šminku", rekla je Pamela Anderson.

Za Pamelu, šminka nikada nije bila samo rutina, već dio identiteta koji je godinama gradio tim ljudi oko nje. Nakon gubitka osobe koja je stajala iza njenog glamuroznog izgleda, Pamela je osjetila da više nema potrebu da "zadržava" isti stil.

Dok društvene mreže poslednjih godina forsiraju izrazito jake makeup trendove (inspirisane serijom Euphoria i sličnim stilovima), Pamela je odlučila da uradi ono što uvijek radi, suprotno.

"Vidjela sam da svi rade velike, upečatljive makeup look-ove… a ja sam tip koji ide protiv struje", priznala je i dodala da je život bez šminke za nju oslobađajući, zabavan i pomalo buntovan posebno u vremenu kada žene osjećaju pritisak da moraju izgledati "mlađe" i "savršeno" kako stare.

Anderson je iskreno govorila o tome kako se osjeća dok gleda promjene na svom licu:

"Mislim da svi počnemo malo čudno da izgledamo kad ostarimo… i ja se nekad smijem sebi kad se pogledam u ogledalo", rekla je ona.