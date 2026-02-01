Iznenada preminula unuka Snup Doga: Reper i njegova porodica slomljeni zbog smrti 11-mjesečne bebe

Javnost je iznenadila vijest da je reperu Snupiju Dogu preminula 11-mjesečna unuka.

Izvor: YouTube printscreen

Ćerka Snup Doga, Kori Broauds, objavila je da je izgubila dijete navodeći da je "izgubila ljubav svog života".

Kori se oglasila putem Instagrama da je njena ćerka rođena tri meseca ranije u februaru prošle godine te da je umrla u ponedjeljak 26. januara, 20 dana nakon otpusta sa Odjeljenja intenzivne nege za novorođenčad.

Njena beba je provela mjesece na odeljenju intenzivne nege novorođenčadi, ali je otpuštena početkom nove godine. Kori je 6. januara objavila njihovu fotografiju na Instagramu uz opis: " Kod kuće je", izražavajući zahvalnost za molitve svojih obožavatelja: "Bog ih je sve čuo", napisala je ona.

Međutim, u subotu, 31. januara, objavila je crno-bijelu fotografiju na kojoj drži kćerku u naručju i napisala:

"U ponedjeljak sam izgubila ljubav svog života. Moju Kodi", dok je na svom storyju objavila fotografiju njihovog povratka iz bolnice, komentarišući: "20 dana kasnije? Čovječe, u rasulu sam".

Njen muž je u subotu na Instagramu objavio: "Ja sam najtužnija osoba otkako si otišla Kodi. Ali znam da si u miru. Tata će te voljeti zauvijek"

Kori Broadus je takođe ponovo podijelila objavu medicinske sestre bebe, koja je napisala o gubitku:

"Tužna sam šest dana zaredom. Biti medicinska sestra ima svoje uspone i padove, a ovo je najveći 'pad' koji sam ikada doživjela. Bila mi je čast biti medicinska sestra svoje djevojčice. Okupala sam je posljednji put, rekla joj da je volim, a nisam ni slutila da je pripremam za Raj. Kodini roditelji će zauvek biti u mom srcu i porodici".

Podsjetimo, ćerka jednog od najpoznatijih repera Snup Doga, Kori Broadus, objavila je zastrašujuće vijesti 2024. godine sa svojim pratiocima na instagramu. Ona je sa samo dvadeset četiri godine pretrpjela moždani udar u ranim jutarnjim satima, dok je spavala.