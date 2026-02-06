Istina o umiješanosti glumca u ubistvo bivše:Svuda bili njegovi otisci, iskasapljeno tijelo pronašli dok je bio na žurci

Karijera Eštona Kučera zauvijek je uprljana skandalima

Holivudski glumac Ešton Kučer 7. februara puni 48 godina, a njegov život obojen je brojnim skandalima. Poslednji u nizu bilo je pojavljivanje u Didijevim fajlovima, a prije toga se, zajedno sa suprugom Milom Kunis, našao na meti kritika zbog podrške osuđenom silovatelju Deniju Mastersonu sa kojim su igrali svojevremeno u seriji "Vesele sedamdesete".

Takođe, svojevremeno su svi mediji brujali o više nego problematičnom odnosu sa bivšom suprugom Demi Mur koja je kasnije u svojoj biografiji otkrila detalje stravičnog zlostavljanja koje je trpjela.

Međutim, postoji i skandal koji je gori od svega što se desilo, a koji je glumac po svaku cijenu želio da sakrije - ubistvo njegove bivše djevojke Ešli Elerin.

Oni su, nakon što su se poznavali neko vrijeme, imali dogovor da izađu na romantični sastanak, ali se Ešli nije pojavila, a glumac je sjutradan saznao da je brutalno ubijena u svom domu.

Kasnije je otkriveno da je ubica 43-godišnji Majkl Garđulo, kog su mediji nazvali "holivudski koljač". Tokom suđenja počiniocu, Ešton Kučer je svjedočio, a tada je ispričao da je kasno došao po Ešli.

Ranije u toku večeri je više puta odlagao njihov susret, pa se zabrinuo da je ona ljuta na njega kada je primijetio da mu se ne javlja i ne izlazi iz kuće. Zbog toga je, ispričao je u sudnici, pogledao kroz prozor i vidio na podu nešto za šta je pomislio da je crveno vino, a Ešli i dalje nije bilo, pa je otišao kući.

Kada je saznao da je njegova djevojka ubijena, uspaničio se, ispričao je Kučer.

"Moji otisci prstiju su bili na vratima i počeo sam da paničim. Rekao sam policiji: 'Pustite me da ispričam šta se desilo'", rekao je Ešton Kučer na suđenju 2019. godine.

The "Hollywood Ripper" was found guilty of killing two women, including Ashley Ellerin, Ashton Kutcher's ex-girlfriendhttps://t.co/VlS3WAsfjmpic.twitter.com/aRMP93uhge — Rolling Stone (@RollingStone)August 15, 2019

Međutim, nakon što situacije sa Mastersonom oglasila se jedna od žena koja je navodno bila tu u vrijeme kada se dogodilo ubistvo.

"Dragi Eštone, znam tvoje tajne koje tvoj 'uzor' krije. One koje bi te okončale. Jesi li zaboravio da sam bila tamo? Bio je uključen spikerfon one noći kad si pozvao Denija, 21. februara 2001. godine. Čula sam sve. Čula sam plan. Po mom mišljenju, ti si jednako bolestan kao tvoj 'mentor'", piše u komentaru.

Nije trebalo dugo da se sazna istina - Kučer jeste taj koji je prvi pronašao svoju djevojku mrtvu, ali ubistvo nije prijavio jer nije želio da uništi svoju karijeru. Umjesto da provjeri da li mu je izabranica živa, te pozove pomoć, on je otišao na žurku ostavivši nekom drugom da pronađe Ešli.