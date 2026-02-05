logo
Marija Mikić potpisala papire za razvod: Zvanično stavila tačku na brak, a bivšeg javno otpisala

Autor Jelena Sitarica
0

Marija Mikić sada se i zvanično razvela

Marija Mikić potpisala papire za razvod: Zvanično stavila tačku na brak, a bivšeg javno otpisala Izvor: Youtube printscreen/ YU Planet

Pjevačica Marija Mikić zvanično je potpisala papire za razvod braka od Jovana Pantića sa kojim ima dvoje dece.

"Što se toga tiče, ništa ne bih dalje komentarisala. To je za mene završena priča. Neću da se vraćam u prošlost, to je to" rekla je kratko Marija Mikić za domaće medije.

Podsjetimo, Marija Mikić stavila je tačku na brak sa Jovanom Pantelićem sa kojim je dobila dvoje djece, a nedavno je prvi put otvorila dušu o razvodu i iznijela detalje njihovog odnosa.

"Niko se nije udao da bi se razvodio. Shvatite u trenutku da se to svijetlo u tunelu gleda drugačije, shvatite da svako ide drugačijim putem... Ovako je najbolje i za nas, ali i prvenstveno za našu djecu, a ona su najvažnija. Razvod se ne dešava preko noći, drugačije se razvode žene i muškarci. Ja sam ubijeđena u to. Žena da bi se razvela mora da sklopi neke kockice u glavi. Naravno da je teško, ali posle budeš bolje"rekla je Marija na TV Adria.

Ona je otkrila i da je potražila stručnu pomoć kako bi se lakše nosila sa čitavom situacijom.

" Ne želim da pričam na tu temu jer imamo dvoje djece, mi smo roditelji. Najbitnije je da smo mi okej i da su oni super. Prosto, mami i tati više nije išlo i to je to. Djeca su mnogo mala, ali mi ćemo se zajedno potruditi da oni to shvate na pravi način. Uvijek je dobrodošla stručna pomoć, meni je psihoterapeut mnogo puta pomogao. Želim da apelujem na mlade ljude da je to skroz u redu i da to nije sramota. Potrebno je da pronađe pravog psihoterapeuta i da razgovaraš. Jednom, dva puta nedeljno mislim da je svima to potrebno i u dobrim i u lošim situacijama."

(Alo.rs/MONDO)

