"U praznim sobama odzvanjaju koraci": Bivši muž Marije Mikić ne krije koliko je slomljen nakon razvoda

Jovan Pantić je podijelio dirljivu objavu, otvoreno priznajući koliko mu teško pada to što više ne živi sa svojom djecom.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Pjevačica Marija Mikić razvela se od supruga Jovana Pantića, s kojim ima dvoje djece ćerku Đurđu i sina Miliju. I dok oboje nastoje da mališanima obezbijede stabilnost nakon rastanka, Jovan je na Instagramu objavio emotivnu poruku koja je mnoge ganula.

Uz fotografiju sa nasljednicima, otkrio je koliko mu teško pada činjenica da više ne živi sa njima, ističući da ga najviše pogađa trenutak kada se vrati u prazan dom.

"Nekada je moj dom bio svuda oko nas, a sada se osjećam daleko od svakodnevnog zajedništva. U praznim sobama odzvanjaju koraci vaše radosti i u njima čujem glasove koji me uče da dišem opet. Iako nismo više zajedno pod istim krovom, ovi trenuci sa vama su moj dom. Možda nemam svoj krov, ali u vama imam dom", napisao je Jovan, iskreno govoreći o emocijama koje ga prate otkako se odselio.

Marija o bivšem mužu

Podsjetimo, Marija je govorila o odnosu sa bivšim suprugom.

"Jovan i ja smo u super odnosima, super funkcionišemo. Meni je najbitnije da je on dobar otac, što i jeste. Normalno se čujemo, uzima djecu, vraća djecu, spavaju djecu, sve je po dogovoru. To je ono što donosi mir", rekla je i dodala:

"Da li bih se ja onda razvela da mi smeta da ga vidim sa novom djevojkom. On će meni uvijek biti prijatelj, zajedno ćemo izvesti djecu na pravi put u ovo ludo vrijeme. Sve ostalo je onako kako treba da bude, idemo dalje."



