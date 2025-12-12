logo
"Od stresa sam dobila dvije nove ciste": Marija Mikić o agoniji kroz koju prolazi, detaljno govorila o razvodu

Autor Ana Živančević
0

Marija Mikić smatra da njena publika zaslužuje da zna kakvo je njeno zdravstveno stanje.

Marija Mikić smatra da njena publika zaslužuje da zna kakvo je njeno zdravstveno stanje Izvor: Instagram printscreen / wwwmarijamikiccom

Pjevačica Marija Mikić progovorila je o izuzetno teškom periodu, i otkrila da je zbog stresa dobila sve ciste. Ona ne krije koliko joj je teško pao razvod od Jovana Pantića, ali da je uradila ono što je najbolje za njenu djecu.

"Od stresa sam dobila dvije ciste"

"Uslijedio je turbulentan period u mom životu i najteži na svim poljima. Od stresa sam dobila i dvije nove ciste. Imala sam i drugu operaciju... Mnoge kolege su prošle kroz ovo, ali ne pričaju. Mnogi to pretrpe, operišu se, sklone se, posle se vrate i kao nikom ništa. Ja sam morala svojoj publici da objasnim, bila sam dužna da im kažem o čemu se radi", rekla je Marija za TV Adria i dodala:

"Ja sam nestala, bio je potreban period oporavka bar šest mjeseci da bude normalno. Nekih osamdeset posto sam sada sve sredila, ostalo je samo vježba, trud i rad. Kao mišići, mora da se trenira. Moje glasne žice sada ni ne znaju šta mogu, kao da sam tek počela da pjevam."

"Niko se nije udao da bi se razvodio"

Pjevačica je priznala da su im djeca na prvom mjestu i da je to najvažnije.

"Niko se nije udao da bi se razvodio. Shvatite u trenutku da se to svjetlo u tunelu gleda drugačije, shvatite da svako ide drugačijim putem... Ovako je najbolje i za nas, ali i prvenstveno za našu djecu, a ona su najvažnija. Razvod se ne dešava preko noći, drugačije se razvode žene i muškarci. Ja sam ubijeđena u to. Žena da bi se razvela mora da sklopi neke kockice u glavi. Naravno da je teško, ali posle budeš bolje", rekla je Marija na TV Adria i dodala:

"Ne želim da pričam na tu temu jer imamo dvoje djece, mi smo roditelji. Najbitnije je da smo mi okej i da su oni super,. Prosto, mami i tati više nije išlo i to je to. Djeca su mnogo mala, ali mi ćemo se zajedno potruditi da oni to shvate na pravi način. Uvijek je dobrodošla stručna pomoć, meni je psihoterapeut mnogo puta pomogao. Želim da apelujem na mlade ljude da je to skroz u redu i da to nije sramota. Potrebno je da pronađe pravog psihoterapeuta i da razgovaraš. Jednom, dva puta nedeljno mislim da je svima to potrebno i u dobrim i u lošim situacijama."

