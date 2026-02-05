"Idem na vještačku oplodnju": Mina Kostić (50) po svaku cijenu želi dijete sa Kasperom, otkrila sve planove

Mina Kostić želi da dobije dijete sa Kasperom i ako ne uspije prirodnim putem ići će na vještačku oplodnju.

O vezi Mine Kostić i Maneta Ćuruvije Kaspera mjesecima ne prestaje da se govori. On se nedavno vratio iz Srbije za Ameriku gdje živi već duže vrijeme, a Mina je sada progovorila o njihovim planovima.

Pjevačica koja ove godine puni 51 godinu po svaku cijenu želi da dobije dijete sa Kasperom.

"Meni Bog uvijek usliši molitve, ja se nadam da će i ovog puta to čudo da se desi. Mi bi to iskreno voljeli. Pogotovo on. Ja, naravno, imam djevojčicu Anastasiju, to se zna" rekla je Mina Kostić.

"Ako ne bude ovako, postoji vještačka oplodnja. To ću raditi. Jako bih voljela da mu rodim dijete, jer bi se on upotpunio skroz na taj način" dodala je pjevačica za Adria TV.

" Ljudi pišu svašta o nama, a mi se smijemo do te mjere da nas stomak boli! Mi skuvamo kafu, pijemo vodu, gledamo crtaće, ruske bajke, naše serije i filmove, Čkalju, Paju i Jareta, tako da, ljudi, mi smo se našli, srodne duše i to je to! " rekla je Mina.

"Ja moram da kažem jednu stvar, između njega i mene je uvijek Isus!" kazala je potom Mina.

"On meni ne zamijera kad ja pričam o tome, ne. To sam ja. Sve što imam dugujem Bogu. Ni mami, ni tati, nego Bogu. Bog je prije mojih roditelja znao kako ću se zvati, koliko ću dlaka na glavi imati, koliko ću imati talenta" zaključila je Mina na kraju.

