Voditeljka Amidžija otkrila nepoznat detalj o vjeridbi Mine i Kaspera: "Najneprijatniji momenat otkad radim"

Voditeljka Amidžija otkrila nepoznat detalj o vjeridbi Mine i Kaspera: "Najneprijatniji momenat otkad radim"

Autor Marina Cvetković
0

Tijana Milutinović progovorila trenutku kad je Kasper zaprosio Minu u emisiji Ognjena Amidžića.

Voditeljka Amidžija otkrila nepoznat detalj o vjeridbi Mine i Kaspera: "Najneprijatniji momenat otka Izvor: Pink/pink tv / screenshot

Voditeljka Tijana Milutinović, prepoznatljivo lice Pink televizije, ispričala je do sada nepoznate detalje emisije u kojoj su gostovali Mina Kostić i njen partner Mane Ćuruvija Kasper.

Tokom emitovanja emisije Amidži šou, prisustvovala je trenutku kada je biznismen uživo u programu, pred milionskim auditorijumom, zaprosio pjevačicu sa kojom se zabavlja tek nekoliko mjeseci, a mlada voditeljka, koja je pomoćnica Ognjena Amidžića, ne krije da joj je to jedan od najneprijatnijih trenutaka u karijeri.

Prisjetimo se:

Gostujući u "Podkastu u pidžamama", Tijana je progovorila o ovom, za nju neprijatnom trenutku.

"Sada je bilo neprijatno kada je bila vjeridba Mine i Kaspera..." rekla je voditeljka što se čuje u tizeru emisije.

Vjeridba u programu uživo

Podsjetimo, Kasper je Minu zaprosio tokom emisije "Amidži šou", a na mrežama se povela polemika oko toga koliko košta prsten.

"Ja prva ne znam cijenu jer me to nije interesovalo, a Kasper je čovjek koji meni nikada nije rekao za bilo koji poklon koji sam od njega dobila do sada koliko je koštao i koja mu je vrijednost", poručila je Mina.

Prije nego što su mreže počele da bruje o vrijednosti prstena, u medijima se pisalo kako je Mane iskeširao 369.000 dinara za dijamantski nakit kojim će vjeriti svoju partnerku.

Pogledajte trenutak kada je Mina ispratila Kaspera u Ameriku:

(Kurir / MONDO)

Tijana Milutinović Mane Ćuruvija Mina Kostić

