"Nismo ni bili kod dotične": Mina Kostić pobijesnila zbog Tijane Stoisavljević, žestoko raspalila na Instagramu

Pjevačica Mina Kostić burno reagovala na izjavu voditeljke Tijane Stoisavljević o njenoj vjeridbi u emisiji Ognjena Amidžića

Izvor: Pink/pink tv / screenshot

Pjevačica Mina Kostić nedavo je pristala da se uda za Maneta Ćuruviju koji je rešio da postavi sudbinsko pitanje u emisiji Ognjena Amidžića.

Od tada javnost ne prestaje da bruji o paru, a juče je kao bomba odjeknuo komentar voditeljke koja je dio Amig šoua, Tijane Stoisavljević, koja je u jednom podkastu rekla "da joj je to bio najneprijatniji trenutak u karijeri".

Sada je ovim povodom rešila da se oglasi i Mina Kostić, postom na Instagramu u kojem piše:

"Nije u pitanju izjava, već ono što iz te izjave proizilazi i govori o toj osobi. U prevodu, zamislite da dođete u kuću kod dotične i ona vas ugosti sa sve osmijehom i oduševljenjem, a nakon par dana priča o vama okolo kako joj je bilo neprijatno što vas je ugostila" navela je prvo Mina.

Izvor: Instagram/minakostic_official



"E, to je neprijatno! Mi smo bili gosti kod Ognjena, kog neizmjerno poštujemo i cijenimo, a ne kod dotične" dodala je pjevačica, o čijoj romansi sa Kasperom već mjesecima unazad ne prestaje da se priča i piše.

Mina je uz ovo podijelila i članke u kojima se piše o Tijaninoj izjavi, a jasno je da je ostala u šoku zbog poteza voditeljke.