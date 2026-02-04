Sumnja se da bi neki automobil, koji su snimile sigurnosne kamere, mogao da pomogne u istrazi identifikacije osobe koja je bacila bombu na vilu Zdravka Čolića.

Pregledane su sve sigurosne kamere u ulici u kojoj se nalazi vila poznatog pjevača Zdravka Čolića na Dedinju u Beogradu, saznaje "Republika". Na njegovu kuću je rano jutros bačena bomba dok je bio u kući sa suprugom i mlađom ćerkom, ali na svu sreću niko nije povrijeđen.

Istražuje se kako je napadač došao do njegove kuće i bacio bombu. Eksplodirala je kašikara prema saznanjima MONDO portala.

"Moralo je biti zabilježeno nešto što će voditi ka napadaču. Moguće je da će neki snimljeni automobil biti putokaz za istragu.

Radi se o dijelu grada dobro pokrivenim video-nadzorom. Nije isključeno da je napadač bio maskiran, ali i sa takvima se naša policija obračunava svojim metodama", otkriva izvor pomenutog lisa.

