logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Unuk Verice Rakočević posvetio pjesmu Slobodi Mićalović: Malo ko zna da su u rodbinskim odnosima

Unuk Verice Rakočević posvetio pjesmu Slobodi Mićalović: Malo ko zna da su u rodbinskim odnosima

Autor Marina Cvetković
0

Simon Karić je iznenadio Slobodu Mićalović muzičkom obradom

Unuk Verice Rakočević posvetio pjesmu Slobodi Mićalović Izvor: YouTube/screenshot/K1 televizija

Simon Karić, unuk modne kreatorke Verice Rakočević, iznenadio je glumicu Slobodu Mićalović. On je za nju odsvirao numeru iz popularne serije "Ranjeni orao", u kojoj je ona igrala glavnu žensku ulogu.

"Obrada za jednu malu bijelu gospođicu", poručio je Simon uz snimak na kom svira gitaru. Sloboda je oduševljeno podijelila njegov snimak na svom Instagram nalogu.

Kako su Sloboda i Simon rodbinski povezani?

Glumice Sloboda i Dragana Mićalović godinama iza sebe imaju mnogobrojne uloge koje su ih proslavile, a malo ko zna da im je popularna dizajnerka Verica Rakočević tetka. Naime, majka Rakočevićke i Slobodina baka sa tatine strane su rođene sestre.

Simon Karić je, sa druge strane, sin Veričine ćerke Elene Karaman i preduzetnika Jugoslava Karića.

Pogledajte još njegovih slika:

Možda ce vas zanimati

Tagovi

simon karić Sloboda Mićalović pjesma

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ