Simon Karić je iznenadio Slobodu Mićalović muzičkom obradom
Izvor: YouTube/screenshot/K1 televizija
Simon Karić, unuk modne kreatorke Verice Rakočević, iznenadio je glumicu Slobodu Mićalović. On je za nju odsvirao numeru iz popularne serije "Ranjeni orao", u kojoj je ona igrala glavnu žensku ulogu.
"Obrada za jednu malu bijelu gospođicu", poručio je Simon uz snimak na kom svira gitaru. Sloboda je oduševljeno podijelila njegov snimak na svom Instagram nalogu.
Unuk Verice Rakočević posvetio pjesmu Slobodi Mićalović: Malo ko zna da su u rodbinskim odnosima
Kako su Sloboda i Simon rodbinski povezani?
Glumice Sloboda i Dragana Mićalović godinama iza sebe imaju mnogobrojne uloge koje su ih proslavile, a malo ko zna da im je popularna dizajnerka Verica Rakočević tetka. Naime, majka Rakočevićke i Slobodina baka sa tatine strane su rođene sestre.
Unuk Verice Rakočević posvetio pjesmu Slobodi Mićalović: Malo ko zna da su u rodbinskim odnosima
Simon Karić je, sa druge strane, sin Veričine ćerke Elene Karaman i preduzetnika Jugoslava Karića.
Unuk Verice Rakočević posvetio pjesmu Slobodi Mićalović: Malo ko zna da su u rodbinskim odnosima
