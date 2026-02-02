logo
Slika Jovana Memedovića uzburkala mreže: Voditelj se pridržava za štap, komentari se usijali zbog pitanja o povredi

Slika Jovana Memedovića uzburkala mreže: Voditelj se pridržava za štap, komentari se usijali zbog pitanja o povredi

Autor Dragana Tomašević
0

Voditelj Jovan Memedović se jutros oglasio na mrežama i jednom slikom zabrinuo sve.

Slika Jovana Memedovića uzburkala mreže Izvor: RTS / Printscreen

Voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno" Jovan Memedović, zabrinuo je pratioce rano jutros kada je na Instagramu objavio nove slike.

Tokom vikenda je boravio na jednoj srpskoj planini, pozirao ispred automobila, u snegu, a zbog verovatno loših uslova, pridržavao se za štap.

Njegovi pratioci su brže-bolje pomislili da je reč o nekoj povredi, zbog čega kosti štap - "Zašto nosite taj štap?", "Da li se Jovan povredio?", samo su neka od pitanja pored ovih slika:


"Gore-dole s rancem težine 5 kilograma"

Jovan Memedović posvećen je zdravom životu i zbog svog posla većinski vreme provodi u prirodi. Jasno je da to ima svoje benefite, ali i pored toga on kao profesor fizičkog zna pojedine trikove koji su mu pomogli da zadrži fit formu.

- Najkorisnija je šetnja na neravnom terenu, gore-dole, s rancem težine 5, pa i više kilograma. On ti pravi fiziološku krivinu, ne da ti da se grbiš, nego te vuče nazad, pogotovu uzbrdo. Kompletna kičma ti radi i svi mišići održavaju. I ukoliko bi to uspeo nedeljno tri puta, po sat vremena, sa tim si dosta uradio za sebe - objasnio je Jovan Memedović za podkast "Atlas zdravlja".

Tagovi

Jovan Memedović

