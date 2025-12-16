logo
Memedović nije mogao da vjeruje ko je u "Poteri": Slomio se kad je vidio takmičara, emotivan susret raznežio sve

Autor Jelena Sitarica
0

Voditelj nije mogao da vjeruje ko je takmičar u "Potjeri".

Memedović nije mogao da vjeruje ko je u "Poteri": Slomio se kad je vidio takmičara, emotivan susret raznežio sve Izvor: RTS / Printscreen

Voditelj kviza "Potera", Jovan Memedović, susreo se tokom emisije sa dugogodišnjim prijateljem. On je pred kamerama otkrio od kada poznaje takmičara, doktora Miodraga Manigodu.

Jovan Memedović je objasnio da njihovo poznanstvo datira od kada se voditelj, prije 30 godina, krstio.

- Kad smo krenuli lično, samo ću ukratko, ovoga puta ukratko. Dakle, otac od našeg Miodraga je sveštenik i, nekom igrom slučaja, prije jedno 30 i nešto godina me je čovjek krstio. I ja ga uvijek pozdravim preko Miodraga koji je ovdje... Sad smo već maltene na "kume, gdje si", otprilike- rekao je voditelj Jovan Memedović.

- Kume, dobro sam, hvala. Nadam se da ste i vi i da ćemo se večeras zajedno radovati - odgovorio je Miodrag.

Inače, Miodrag je već ranije učestvovao u "Potjeri", prije 7 godina i za to je rekao da mu je bilo najljepše iskustvo na televiziji.

Podsetimo, Memedović vuče porijeklo sa Durmitora odakle mu je otac, ekonomista po obrazovanju. Majka je završila psihologiju i rodom je sa Cetinja. Voditelj je na svojoj đedovini sagradio i kuću.

Njegova porodična kuća u selu Duži kod Šavnika, smještena pored rijeke Komarnice, oduševljava svojom autentičnošću i prirodnim okruženjem.

