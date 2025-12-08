Žene i danas lude za njim, a kad vidite kako je Memedović izgledao u mladosti: Voditelj bio ozbiljan frajer (Foto)

Popularni voditelj Jovan Memedović objavio je jednom prilikom na Instagramu fotografije iz mladosti koje su odmah privukle pažnju pratilaca.

Memedović, koji je diplomirao na Fakultetu za fizičko vaspitanje u Beogradu, karijeru je započeo 1992. godine kao sportski novinar i komentator. Njegova strast prema prirodi i pecanju kasnije je rezultirala uspješnim emisijama posvećenim lovu, ribolovu i preživljavanju u prirodi.

Jovan je nešto kasnije osmislio emisiju "Svet lova i ribolova" koju je godinama uspješno vodio, a potom i emisiju "Sasvim prirodno" koja obrađuje teme vezane za prirodu i preživljavanje u njoj, a trenutno je voditelj kviza "Potera" na Rts-u.

Na društvenoj mreži Instagram je objavio fotografiju iz mladosti zbog koje je mnogim ženama zastao dah.

"Bio i ostao frajer", "Koji šmeker", "Prelijep čovjek", "Gospodin", samo su neki od komentara.

Na još jednoj od slika iz mladosti neodoljivo je podsjetio mnoge na Roberta De Nira:

Kao veliki ljubitelj prirode, Memedović je podijelio praktičan savjet za sve koji žele da ostanu u formi bez odlaska u teretanu - posebno oni stariji od 50 godina.

Kako kaže, postoji jednostavan, ali izuzetno djelotvoran način vježbanja koji svako može da primijeni.

"Najkorisnija je šetnja na neravnom terenu, gore-dolje, s rancem težine 5, pa i više kilograma. On ti pravi fiziološku krivinu, ne da ti da se grbiš, nego te vuče nazad, pogotovu uzbrdo. Kompletna kičma ti radi i svi mišići održavaju. I to ukoliko bi uspio nedeljno tri puta po sat vremena, sa tim si dosta uradio za sebe", objasnio je Jovan Memedović za podkast "Atlas zdravlja".

Još slika Memedovića iz mlađih dana pogledajte u galeriji:



