logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Do 57. napravio sedmoro djece, na putu osmo: Bivši muž Dženifer Lopez se ne zaustavlja

Do 57. napravio sedmoro djece, na putu osmo: Bivši muž Dženifer Lopez se ne zaustavlja

Autor Dragana Tomašević
0

Mark Entoni će uskoro dobiti osmo dijete, drugo sa posljednjom, tri decenije mlađom suprugom.

Do 57. napravio sedmoro djece, na putu osmo Izvor: YouTube/Jennifer Lopez / Instagram/printscreen

Mark Entoni (57) i njegova supruga Nađa Ferera (26) čekaju drugo zajedničko dijete, a vijest su podijelili baš na treću godišnjicu braka. To su otkrili u zajedničkoj objavi na Instagramu, čime su potvrdili da im stiže prinova. Entoniju će ovo biti osmo dijete, piše People.

"Srećna treća godišnjica!! Kakav nam veliki dar život daje. Bog je velik. Naš Markito postaće stariji brat“, napisali su uz fotografiju na kojoj se u krupnom planu vidi trudnički stomak Nađe Ferere. Ruke na stomaku drže Entoni, Ferera i, po svemu sudeći, njihov sin Marko.

Pogledajte:

Pjevač već ima sedmoro djece

Pjevaču će ovo biti osmo dijete. Sa bivšom djevojkom Debi Rosado ima ćerku Arijanu (31) i sina Čejza (28). Sinove Kristijana (25) i Rajana (22) dobio je sa bivšom suprugom Dajanarom Tores, a sa Dženifer Lopez ima sedamnaestogodišnje blizance Emu i Maksimilijana.

Ovako oni izgledaju:

Sa Nađom Fererom već ima sina Marka, rođenog u junu 2023. godine.

Možda će vas zanimati

Tagovi

mark entoni dženifer lopez djeca nađa ferera

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ