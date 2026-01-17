Dženifer Lopez se ponijela nikad hladnije i nije se ni obratila snimatelju.
Pjevačica Dženifer Lopez izazvala je reakcije nakon što se društvenim mrežama proširio snimak sa Zlatnih globusa. Dok je pozirala na crvenom tepihu, snimatelj Kol Valiser nešto joj je rekao i postavio pitanje, a ona mu nije odgovorila.
Snimatelj E! kanala bio je zadužen za Glambot kameru. Nakon kratkog pozdrava počeo je da joj objašnjava gdje da stane i kako će je snimiti:
"Najbahatija javna ličnost ikada": Viralni snimak Dženifer Lopez pokazao kakva je zapravo
"Drago mi je što te opet vidim. Izgledaš divno. Stani na zvijezdu, da, tu“, rekao je, a zatim je pitao ima li ideju za neki potez ili će samo pozirati prema kameri.
Lopez na to nije odgovorila, nego se okrenula i odradila pozu. Valiser je potom odbrojao: "3, 2, 1, akcija“. Nakon snimanja rekao joj je:
@colewalliserThe Queen JLO!! She walked the carpet so close to it closing (it might have technically been closed at that point), so I was happy she was able to quickly stop. No messing around — just wham, bam, thank you, GLAM!#jenniferlopez#colewalliser#glambotbts#LiveFromE#goldenglobes@E! News @E! Entertainment♬ original sound - Cole Walliser
"Odlično, kao i uvijek. Hvala puno", a Lopez mu je mahnula i nastavila dalje.
"Vjerujem u svaki trač koji sam čula o njoj"
Snimak se brzo proširio mrežama, a dio publike je zaključio da se Lopez ponijela hladno:
"Definitivno je najbahatija javna ličnost ikada", "Nije mu se ni obratila, Je li bila bezobrazna ili je samo takva?", "Nema osmijeha, nema pozdrava, ničega, Vjerujem u svaki trač koji sam čula o njoj", pisali su korisnici u komentarima.