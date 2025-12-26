Dženifer Lopez i Ben Aflek razveli su se u januaru 2025. godine.

Izvor: J Mayer / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ben Aflek i Dženifer Lopez ponovo su dospjeli u centar pažnje javnosti nakon što su tokom vikenda viđeni zajedno u opuštenoj šetnji i kupovini u Los Anđelesu. U društvu Aflekovog trinaestogodišnjeg sina Semjuela, bivši supružnici izazvali su lavinu komentara i pitanja, da li je riječ samo o prijateljskom susretu ili nečemu više, svega nekoliko mjeseci nakon što je njihov razvod i zvanično okončan.

Pogledajte fotografije Dženifer i Bena:

Vidi opis Dženifer Lopez i Ben Aflek uhvaćeni zajedno na ručku: Poznato zbog čega su se sastali, evo da li je pomirenje na pomolu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Andrew H. Walker / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Andrew H. Walker / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Andrew H. Walker / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Andrew H. Walker / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Nekada jedan od najpraćenijih holivudskih parova, Aflek i Lopez stigli su odvojeno u popularni Brentvud Kantri Mart, ali su ostatak popodneva proveli zajedno, obilazeći butike i ručajući sa Semjuelom u restoranu Farmšop.

Prema riječima izvora bliskog paru, fokus susreta bio je isključivo na tinejdžeru, koji je, kako navode, "bio raspoložen, pričljiv i vidno uzbuđen tokom cijelog dana".

Dženifer Lopez se pojavila u smeđo-bijeloj haljini sa tufnama sa dubokim izrezom, koja se savršeno uklopila uz kaubojske čizme odišući ležernom elegancijom, dok je Ben Aflek ostao vjeran jednostavnom stilu, u bež pantalonama i svijetlom sakou. Ipak, detalj koji je mnogima zapao za oko jeste činjenica da nisu došli niti otišli zajedno, što ukazuje na to da je susret bio neformalan i bez romantičnih namjera.

Par, poznat pod nadimkom "Benifer", prvi put je dospio u žižu interesovanja početkom dvehiljaditih, zahvaljujući burnoj vezi i vjeridbi. Nakon skoro dvije decenije razdvojenosti, obnovili su romansu 2021. godine, vjenčali se 2022, da bi već 2024. podneli zahtev za razvod, koji je zvanično okončan u januaru 2025.

Uprkos krahu braka, izvori tvrde da Aflek i Lopez ulažu veliki trud da ostanu u korektnim i prijateljskim odnosima, prvenstveno zbog djece. Ben Aflek ima troje djece, Vajlet, Fina i Semjuela, iz braka sa bivšom suprugom Dženifer Garner, dok je Dženifer Lopez majka blizanaca Eme i Maksa, koje je dobila sa bivšim suprugom Markom Entonijem.

Izvori bliski paru rekli su za magazin People da Aflek i Lopez "održavaju bliske veze između svojih spojenih porodica", te da je zajednička praznična kupovina upravo dokaz njihove posvećenosti zdravim porodičnim odnosima, a ne znak romantičnog pomirenja.

Iako izbjegavaju zajednička javna pojavljivanja, izvori navode da se uvek ponašaju srdačno kada se sretnu i da komunikaciju održavaju otvorenom, naročito kada su porodične obaveze u pitanju. Sam Aflek je ranije razvod opisao prilično mirno, rekavši za GQ da "nije bilo skandala, sapunice ni intriga", što se, čini se, savršeno uklapa u njihov sadašnji, nenametljiv i zreo odnos.

Izvor: Glossy/ MONDO