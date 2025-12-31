Poznata pjevačica Dženifer Lopez našalila se na svoj račun.
Dženifer Lopez započela je svoju rezidenciju u Las Vegasu, a sinoć je održala prvi nastup u nizu, koji je, između ostalog, obilježila šalama na svoj račun, kao i odgovorima na kritike u vezi sa načinom odijevanja.
Pjevačica je u nastup sa brodvejskom tematikom uključila pjesme poput "Let Me Entertain You" iz mjuzikla Gypsy, "Waiting for Tonight" iz 1999. godine, saradnju sa Mambom iz West Side Storyja, kao i džez verziju hita "Jenny From the Block", a za kraj i "Do It Well" iz 2007. godine.
Pogledajte fotografije Dženifer Lopez:
"Da imate ovu zadnjicu, i vi biste bili goli": Dženifer Lopez odgovorila na prozivke, pa progovorila o brakovima
Međutim, jedan trenutak sa sinoćnjeg nastupa osvojio je društvene mreže kada se osvrnula na kritike svog odijevanja i poručila: "Da imate ovu zadnjicu, i vi biste bili goli."
Na mreži X podeljen je i snimak na kojem se pjevačica šali na račun svojih propalih brakova. Uzevši u obzir da je prethodnu rezidenciju u Las Vegasu imala prije deset godina, osvrnula se na sebe iz tog perioda, piše Klix.ba.
Jennifer Lopez addresses online criticism about how she dresses:— Jennifer Lopez Updates (@JLopezUpdate2)December 31, 2025
“If you had this booty you’d be naked too.”pic.twitter.com/kBSYqwG1HJ
"To je prošlo u trenu, zar ne? Za one od vas koji su bili ovdje na otvaranju prije deset godina. I znate, u to vrijeme sam bila u braku samo dva puta", rekla je, na šta je publika prasnula u smeh i nagradila je ovacijama.
Potom je dodala: "Zapravo, bilo je samo jednom. Djelovalo je kao dva puta", što je publiku ponovo nasmijalo, a ona je dodala da se samo šali.
Jennifer Lopez jokes about her marriages during the opening night of her Las Vegas residency.pic.twitter.com/Y0lUib9bRw— Jennifer Lopez Updates (@JLopezUpdate2)December 31, 2025
Rezidencija Dženifer Lopez u Las Vegasu obuhvatiće ukupno 12 nastupa u periodu od kraja decembra 2025. do kraja marta 2026. godine.