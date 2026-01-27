logo
Planirao brak i djecu, pa ostavio dugogodišnju djevojku zbog Danijele: Evo kako je Jevrem smuvao manekenku

Autor Ana Živančević
Jevrem Kosnić zaljubio se u Danijelu na prvi pogled.

Ovako su se smuvali Jevrem i Danijela Dimitrovska Izvor: Printscreen/Instagram

Manekenka Danijela Dimitrovska rekla je sudbonosna "da" svom partneru Jevremu Kosniću tokom intimne ceremonije u jednoj crkrvi u Beogradu. Njih dvoje od početka veze deluju izuzetno skladno, iako su kružile priče da je način na koji su se smuvali i više nego intrigantan. 

Naime, kako se navodilo tada od izvora bliskom Jevremu, nekadašnji fudbaler je bio na korak od braka sa svojom dugogodišnjom djevojkom, a sve je palo u vodu kada je ugledao Danijelu.

Pogledajte fotografije Danijele i Jevrema:

"Upoznali su se preko jednog prijatelja i Danijela se njemu odmah dopala. Družili su se nekoliko mjeseci, ali se ništa konkretno nije desilo jer je on bio u dugoj vezi. Međutim, kada je shvatio da ima emocije prema Danijeli, on je svoju vezu završio. Nisu odmah nakon njegovog raskida uplovili u ljubavni odnos jer je Danijela bila oprezna i nije željela da srlja iako joj se dopao jer je veliki džentlmen. Kako je on bio baš uporan prije dva mjeseca su se smuvali, ali su se dogovorili da svoju vezu kriju od očiju javnosti", kaže izvor blizak Jevremu.

Veza je brzo napredovala, a nakon nekoliko dana provedenih u Grčkoj znali su da su stvoreni jedno za drugo.

"Bili su sad u Atini nedelju dana kako bi mogli da se opuste. Shvatili su da se lijepo slažu, da odlično funkcionišu i već su dogovorili zajedničko ljetovanje. Viđaju se najčešće kod njega u stanu, ali dolazi i on kod Danijele kada joj je sin kod Ognjena. Nije upoznao dječaka još jer je rano i žele da dozvole jedno drugom da se što bolje upoznaju i da ne brzaju. Danijela nije ispitivala Jevrema oko bivše djevojke, niti je to zanima, pošto je on nju pozvao na sastanak tek kada je završio vezu, a nju je oduševilo što je on ispao čovjek prema bivšoj djevojci. Zbog toga joj se još više dopao", završava izvor.

