Zavirite u kuću Golubovića: Napuštena, oronuli zidovi i krš na sve strane, evo šta se danas nalazi umesto nje

Kuća u kojoj je snimana čuvena serija srušena je 2017. godine.

Iako je prošlo više od 30 godina od premijere, serija "Srećni ljudi" je i dalje aktuelna, što zbog mnogobrojnih repriza na RTS, što zbog vremenski univerzalnih problema i životnih situacija koje opisuje.

Ova komedija za koju je scenario pisao Siniša Pavić snimana je na mnogobrojnim lokacijama širom Beograda.

Najveća po značaju je ipak ona u Miklošićevoj ulici u Beogradu gde su se dešavale mnogobrojne dogodovštine porodice Golubović.

Zidana 1923. godine, skromno i po tadašnjem običaju, opekom vezanom blatom, sa drvenom krovnom konstrukcijom i prizemnim rasporedom, bila je tipičan beogradski porodični dom s početka XX veka.

Kuća bez ambicije da traje večno, a ipak je izdržala skoro čitav jedan vek. Ta kuća u Miklošićevoj nije bila scenografija. Bila je lik.

Aranđel (Velimir Bata Živojinović), Ristana (Radmila Savićević), Vukašin (Desimir Stanojević), Lola (Tanja Bošković/Zlata Numanagić, Đurđina (Dubravka Mijatović/Jugoslava Drašković) i Nebojša Golubović (Janko Milivojević) bili su glavni stanari ove kuće i naravno njihov komšija Mihajlo Ostojić kojeg je glumio Nikola Simić.

Kroz tu kuću su tokom serije prošli i drugi mnogobrojni junaci Pavićeve serije koji su im dolazili u goste, tako da gotovo da nema glumca koji u njoj nije snimio bar jednu scenu.

"Srećni ljudi" nisu bežali od siromaštva, od propadanja, od strepnje. Prikazivali su ih bez ulepšavanja, ali i bez cinizma. Sa toplinom.

Posle snimanja, kuća je nastavila da živi svoj tihi život. Starila je dostojanstveno, ali bez zaštite. Na fotografijama koje su se pojavile na društvenim mrežama može se videti da je čuvena kuća posle snimanaj serije ostala potpuno napuštena. Zidovi su bili oronuli, lom je bio na sve strane, vrata izgrebana... Ni nalik na onu kuću koju svi pamtimo iz kultne serije.

Danas, Miklošićeva ulica je dosta promenila svoj izgled od onog iz devedesetih jer su mnoge kuće srušene, a na njihovom mestu su izgrađene nove, moderne zgrade. Takva sudbina zadesila je i kuću Golubovića. Gotovo neprimetno, srušena je 2017. godine. Na njenom mestu sada se nalazi luksuzna zgrada od četiri sprata.

Iako kuće više nema, sama pomisao da su kroz tu ulicu i to dvorište snimali mnogi legendarni glumci izaziva poseban osećaj. Ulica je prepuna drveća koja zrače nekom toplinom čuvajući tajne koje "prikupljaju" decenijama.

Nostalgiju za nekadašnjom kućom Golubovića osećaju i starosedeoci ove ulice koji se sa setom prisećaju tih dana kada su se "Srećni ljudi" snimali u njihovom komšiluku.