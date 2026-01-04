Katarina Vićentijević proslavila se još serijom "Srećni ljudi", a iako nije toliko zastupljena na malim ekranima, i dalje aktivno glumi ali u pozorištu.

Izvor: pritnscreen/youtube/rts

Naša glumica Katarina Vićentijević stekla je veliku popularnost još prije trideset godina, kada je zahvaljujući upečatljivim televizijskim ulogama postala jedno od omiljenih lica domaće publike.

Najviše se pamti po liku Zaze u seriji "Srećni ljudi", kao i po ulozi Dude Piroćanke u "Boljem životu", čija je čuvena replika - "Da ti kaže Duda tebe nešto" ostala zapamćena i danas se često citira. Gledali smo je u seriji "Stižu dolari", kao i u "Porodičnom blagu".

Iako je mamila osmijehe publici širom regiona, Katarina se u jeku popularnosti povukla sa malih ekrana, ali ne i iz svijeta umjetnosti.

Njen profesionalni temelj postavljen je na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu, gde je diplomirala glumu u klasi profesora Branka Pleše.

Sama glumica je istakla da, iako je godinama bila van Beograda i televizijskih projekata, nikada nije prestala da se bavi glumom, već je bila aktivna kroz rad u pozorištu.

Danas Katarina živi u rodnom Valjevu, gde je posvećena radu sa mlađim generacijama. Vodi sopstvenu školu glume, drži časove kulture govora i bavi se pedagoškim radom sa mladima.

Pogledajte koliko se promenila za sve ove godine od "Srećnih ljudi" do danas:

Vidi opis Zaza iz "Srećnih ljudi" nekada je žarila i palila, a da je vidite sad: Glumica nestala sa malih ekrana, evo kako izgleda Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Facebook/screenshot Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Facebook/screenshot Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: YouTube/ Branislav Jokic/screenshot Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: YouTube/Televizija Valjevo Plus - Gledamo se!/screenshot Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Youtube/Televizija Pruga Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: YouTube/Televizija Valjevo Plus - Gledamo se!/screenshot Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: YouTube/Ringlov/screenshot Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: YouTube/ azdukat/screenshot Br. slika: 8 8 / 8

Nedavno se ponovo pojavila pred televizijskom publikom u seriji "Igra sudbine", te možemo očekivati u budućnosti da je ponovo vidimo u nekom većem projektu.

Izvor: Instagram printscreen/igrasudbinenovaprica