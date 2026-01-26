"Duško me nije poštedio ni na odmoru": Jelena otkrila gdje će sada živjeti, progovorila o borbi za alimentaciju

Jelena Karleuša se obratila medijima po dolasku na beogradski aerodrom, te je otkrila detalje situacije sa Duškom Tošićem
Jelena Karleuša je stigla večeras na beogradski aerodrom, što je bilo njeno prvo pojavljivanje nakon skandala sa bivšim suprugom Duškom Tošićem, koji je "upao" u vilu u kojoj živi sa ćerkama i zamijenio brave.
Evo šta je rekla Jelena za MONDO gdje će sada živjeti sa ćerkama:
"Sreća imam novac za skupe advokate"
Jelena je naglasila da je "zabranila" Duškovom advokatu da se dalje oglašava u javnosti, te je dodala da je "sreća što ima novca za skupe advokate":
Evo gdje sada živi JK sa ćerkama:
Ovde živi Jelena Karleuša sa ćerkama Atinom i Nikom: Snimili smo luks stan na Dedinju Mondo
Pogledajte i kako je izgledao njen dolazak, na aerodromu ju je dočekao brat Marko: