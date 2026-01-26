logo
"Duško me nije poštedio ni na odmoru": Jelena otkrila gdje će sada živjeti, progovorila o borbi za alimentaciju

Autori Marina Cvetković Autori Đorđe Milošević
0

Jelena Karleuša se obratila medijima po dolasku na beogradski aerodrom, te je otkrila detalje situacije sa Duškom Tošićem

"Duško me nije poštedio ni na odmoru": Jelena otkrila gdje će sada živjeti, progovorila o borbi za alimentaciju Izvor: MONDO

Jelena Karleuša je stigla večeras na beogradski aerodrom, što je bilo njeno prvo pojavljivanje nakon skandala sa bivšim suprugom Duškom Tošićem, koji je "upao" u vilu u kojoj živi sa ćerkama i zamijenio brave.

Evo šta je rekla Jelena za MONDO gdje će sada živjeti sa ćerkama:

Jelena Karleuša intervju
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

"Sreća imam novac za skupe advokate"

Jelena je naglasila da je "zabranila" Duškovom advokatu da se dalje oglašava u javnosti, te je dodala da je "sreća što ima novca za skupe advokate":

"Sreca imam novac za skupe advokate": Jelena progovorila o borbi sa alimentacijom i zenama u Srbiji
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Evo gdje sada živi JK sa ćerkama:

@mondo.zabavaOvde živi Jelena Karleuša sa ćerkama Atinom i Nikom: Snimili smo luks stan na Dedinju Mondo#mondo#mondozabava♬ original sound - Mondo Zabava

Pogledajte i kako je izgledao njen dolazak, na aerodromu ju je dočekao brat Marko:

Karleuša sa ćerkama stigla u Beograd
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

