Na današnji dan navršava se 12 godina od smrti hrvatske glumice Dolores Lambaše čiji je život prerano prekinut stravičnom saobraćajnom nesrećom
Prije 12 godina, jedna od najljepših glumica sa ovog podneblja, lijepa Hrvatica Dolores Lambaša tragično je izgubila život u saobraćajnoj nesreći. Slavna ljepotica imala je samo 32 godine, a vijest o njenoj smrti potresla je čitav region.
Posebno je bilo jezivo što se nesreća dogodila na istoj deonici autoputa kod Nove Gradiške, gdje je šest godina ranije poginuo i Toše Proeski – još jedan voljeni umjetnik čija je prerana smrt ostavila dubok trag.
Najljepša glumica sa Balkana poginula u 32. na istom mjestu gdje i Toše: Ispala iz auta, a robijao njen kolega
Za razliku od Tošeta, koji je stradao na licu mjesta, Dolores je preminula u bolnici u Slavonskom Brodu, uprkos višesatnim naporima ljekara da je održe u životu. Povrede su bile preteške, a glumica je, nažalost, podlegla.
Oproštaj od nje bio je izuzetno emotivan – uz zvuke pjesme "Ne diraj moju ljubav", koja je odzvanjala među okupljenima.
Ko je kriv za smrt Dolores?
Tragične noći, Dolores je boravila u Beogradu zajedno sa kolegom Stojanom Matavuljem, gdje su prisustvovali pozorišnoj predstavi. Iako su prvobitno planirali da ostanu preko noći, u poslednjem trenutku su odlučili da se vrate kući. Na putu ka Hrvatskoj, dogodila se kobna nesreća – iako je bila vezana pojasem, Dolores je ispala iz automobila i zadobila povrede od kojih se nije oporavila, dok je Matavulj prošao s lakšim tjelesnim povredama.
Zbog tragedije, Stojan Matavulj je kasnije osuđen na uslovnu kaznu od dvije godine, uz odredbu da bi u slučaju ponavljanja sličnog prekršaja morao provesti devet mjeseci u zatvoru.
Dolores Lambaša ostala je upamćena ne samo po svojoj ljepoti i talentu, već i po burnom privatnom životu. Javnost je naročito intrigirala njena veza s Josipom Radeljakom Dikanom, poznatim biznismenom i nekadašnjim partnerom brojnih slavnih dama s prostora bivše Jugoslavije.