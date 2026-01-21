logo
Prvi snimak pjevačice i fudbalera nakon priča o razvodu: Tamara stoji za stolom, a evo šta radi Darko Jevtić

Prvi snimak pjevačice i fudbalera nakon priča o razvodu: Tamara stoji za stolom, a evo šta radi Darko Jevtić

Autor Dragana Tomašević
Tamara Milutinović je nedavno priznala da i u njenom braku, kao i ostalim, ima kriza, ali da se ipak ne razvodi od supruga fudbalera

Prvi snimak Darka Jevtića i Tamare Milutinović nakon priča o razvodu Izvor: Instagram/tamaramilutinovic

U domaćim medijima brujalo se o navodnom razvodu pjevačice Tamare Milutinović od fudbalera Darka Jevtića. Tamara je demantovala da je došlo do kraha braka, međutim, priznala da postoje krize u njihovom odnosu.

Tamara Milutinović sada je sa suprugom bila na slavi svoje koleginice Katarine Grujić, gdje je u jednom trenutku i zapjevala. Njen suprug Darko bio je tik pored nje, a podržao ju je tako što je istu pjesmu spontano pjevušio za slavskim stolom.

Ovo je prvi snimak para nakon priča o razvodu, a čini se da su oni u odličnim odnosima.

Šta je rekla o razvodu?

- Nosim prezime Jevtić na nečiju žalost, a na moju sreću. Ne razvodim se, ako suprug ili ja budemo planirali da stavimo tačku na naš brak to ćete čuti od mene. Mene to nije začudilo ni iznenadilo. Svaki odnos, a pogotovo bračni ima uspone i padove - rekla je ona, pa dodala:

- Naravno, da toga ima u našem braku, ali daleko od toga da planiramo da se razvedemo.

Na pitanje kako je njen suprug reagovao kada se pojavila vijest o razvodu u medijima, rekla je:

- "Šta je ovo bejb", tako je reagovao.

Tamara Milutinović brak fudbaler razvod darko jevtić

