"Dosta je": Oglasila se Ana Rajković nakon šokantne poruke njene majke, drama u porodici ne prestaje

Objava Ane Rajković uzburkala je javnost.

Supruga fudbalera Predraga Rajkovića, Ana Rajković, navodno je ušla u sukob sa svojom majkom Nelom Cakić, nakon čega su se obje međusobno uklonile sa liste prijatelja na Instagramu, ali i obrisale sve zajedničke fotografije sa te društvene mreže.

Dodatnu pažnju javnosti privukla je objava Nele Cakić, koja je poručila da je "svaka ćerka ogledalo svog oca", uz dodatak: "Neke smo borci do kraja, a neke ste?" Mnogi su ovu poruku protumačili kao javnu prozivku, a čini se da je Ana na to ubrzo odgovorila, svega nekoliko sati kasnije podelila je poruku identičnog sadržaja.

"A na kraju, skidam i ovaj prokleti filter sa očiju. I znam - to će mi najteže pasti. Jer niko kao ja nije znao da dodaje boje ljudima koji su bili potpuno sivi i prazni. Dugo sam se time ponosila, dok su oni na kvarno krali moje. Kažu: ljepota je u oku posmatrača. Istina. Ali ja sam malo pretjerala. Dosta je", poručila je.