Senta je i dalje u potpunom šoku nakon jezivog ubistva koje se odigralo 26. februara, kada je u svojoj kući mučena i svirepo ubijena sedamdesetogodišnja Jolan Kapaš.

Izvor: RINA.RS

Iako je za ovo ubistvo u Senti osumnjičen tinejdžer (15), istraga je pokazala da on u tome nije bio sam i da je imao punoljetnog saizvršioca, a obojica se trenutno nalaze iza rešetaka.

Povodom određivanja pritvora za osumnjičene, u Višem sudu u Subotici kažu za “Blic” da je "sudija za maloljetnike rešenjem od 4. marta maloljetno lice stavila u pritvor zbog opasnosti uticaja na svjedoke, ponavljanja djela i uznemirenja javnosti".

"Rešenjem sudije za prethodni postupak, 6. marta protiv osumnjičenog V.K. određen je pritvor po zakonskom osnovu, zbog opasnosti uticaja na svjedoke, ponavljanja dela i uznemirenja javnosti", saopštila je Slađana Pilipović, portparol Višeg suda u Subotici.

Nesrećna žena bila tipovana

Ubrzo nakon stravičnog otkrića ubistva, cijelom Sentom se pročulo da je nesrećna Jolan Kapaš zapravo bila ranije tipovana za pljačku. Odmah nakon što je uhapšen maloljetnik, lisice na ruke stavljene su i V. K. (27) koji se tereti za teško ubistvo u saizvršilaštvu.

Za njega se osnovano sumnja da je on bio glavni organizator koji je podstakao petnaestogodišnjaka da uđe u kuću i ubije ženu, kao i da uzme sav njen novac, što je tinejdžer bez oklijevanja i učinio.

Ubijena žena, koja je živela potpuno sama, pronađena je u lokvi krvi.

Kako se sumnja, maloljetni ubica je žrtvu brutalno mučio, a potom je usmrtio oštrim predmetom tako što joj je zadao više ubodnih rana od kojih je preminula.

Ubicu otkrio DNK sa mjesta zločina

Motiv ovog stravičnog zločina bio je koristoljublje, jer je tinejdžer iz kuće ubijene odnio veću količinu dinara i eura.

Međutim, njegov plan da prođe nekažnjeno brzo je pao u vodu jer su na mjestu zločina ostali njegovi DNK tragovi.

Upravo su ovi dokazi, zajedno sa detaljnim vjještačenjem i analizama, omogućili da pripadnici Policijske uprave u Kikindi pažljivo sklope kockice ovog zločina, brzo mu uđu u trag i liše ga slobode.