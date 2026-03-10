Okrivljeni Radomir Delić ispričao da je Zoran Marić ubio Ljiljanu Simić, a juče je u trećem postupku pred Apelacionim sudom potpuno izmijenio odbranu, ističući da o tom zločinu ne zna ništa.

Za razliku od dva sudska procesa kada je iznoseći odbranu pred Višim sudom okrivljeni Radomir Delić ispričao da je Zoran Marić ubio Ljiljanu Simić, juče je u trećem postupku pred Apelacionim sudom potpuno izmijenio odbranu, ističući da o tom zločinu ne zna ništa, prenose Vijesti.

Marić je dva puta osuđivan na dugotrajnu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina zbog ubistva te kanadske državljanke, dok je Delić dva puta oslobođan.



Treći sudski proces počeo je pred Apelacionim sudom jer su ukidane dvije prvostepene odluke.

“Ja zapravo želim sada pred sudom da kažem da o kritičnom događaju ne znam baš ništa. Ja sam ranije odbranu dao na način kako je to unijeto u zapisnicima. Međutim, moram istaći kad sam bio uhapšen i odveden u policiju i to u Kotoru, bio sam mučen satima, stavljali su mi i kesu na glavu, zbog čega sam padao i u nesvijest. Ja onako kako sam ispričao da sam gledao kritični događaj, to nije tačno, jer nisam bio na licu mjesta. Tog dana nisam ni išao sa optuženim Marićem u Kotor kod oštećene već sam kod nje bio samo jednom, što je sigurno zabilježila nadzorna kamera i tada sam ulazio u stan kod oštećene, kada smo takođe izašli sve troje iz stana, ali to nije bilo kritičnog dana. Ja nisam bio tog kritičnog dana sa Marić Zoranom u Mokrinama, niti sam vidio oštećenu tog dana”, kazao je Delić, pišu Vijesti.

On je juče rekao da je u stanu Simić sa Marićem bio samo jednom, “i to prije ovog kritičnog dana”.

“Ja sam tog kritičnog dana bio u Meljinama gdje sam tada i živio. Ja sada tvrdim da ništa ne znam o tome što se dogodilo Ljiljani Simić, odnosno kako je ubijena. Nije tačno ni da mi je optuženi Marić nudio, niti dao bilo kakav novac. Ja sam od optuženog Marića, dok smo se nalazili u pritvoru, primao neke prijetnje u smislu da kažem da je oštećena bila moja ljubavnica, da sam ja vozio njeno vozilo, ali ja nemam ni vozačku dozvolu, niti znam voziti, a nakon što sam izašao iz pritvora nijesam dobio nikakve prijetnje. To je sve što sada želim da kažem u svojoj odbrani, tako da odbrana koju sam prethodno dao na zapisnicima kod tužiocima i na glavnom pretresu pred prvostepenim sudom nije tačna. Ja ne mogu objasniti zašto sam upravo sada izmijenio moju odbranu i naveo ovo što ste upravo unijeli na zapisnik i zašto to nisam naveo ranije pred prvostepenim sudom”, izjavio je Delić.

Na pitanje branioca optuženog Marić Zorana, advokata Dušana Jovovića, optuženi Delić je ponovio da je bio pod torturom u policiji.

“Ja sam bio pod takvom torturi u policiji da nisam znao što pričam, zapravo na njihova pitanja ja sam samo odgovarao, i to potvrdno. Ne mogu da objasnim odakle to da sam ja u svojim ranijim izjavama pominjao Marić Zorana, kao izvršioca ubistva. Kada sam bio uhapšen u Zelenici, policija je bila uporna da im kažem gdje se dogodio kritični događaj i da ih tamo povodem. Ja sam govorio da ne znam”, kazao je Delić.

Dodao je da on ne zna imena policajaca koji su ga mučili, jer ih uopšte nije poznavao.

Državna tužiteljka Lidija Vukčević primijetila je da je sadanašnja u potpunosti izmijenjena odbrana optuženog Delića zapravo sračunata na izbjegavanje svoje krivice i na pomaganje optuženom Mariću u ovom postupku u izbjegavanju krivice, prenose Vijesti.

“Nesporno je da je on ranije u više navrata, u različitim fazama krivičnog postupka iznosio podatke o kritičnom događaju, koje je samo on i mogao da zna”, kazao je tužiteljka.

Advokatica Dina Šabotić, branilac optuženog Delića je istakla da je mišljenja da je na Delića izvršen uticaj da u potpunosti promijeni iskaz.

“Imajući u vidu da se moj branjenik tokom čitavog cjelokupnog postupka o svim bitnim i ključnim detaljima vezanim za kritični događaj izjašnjavao na istovjetan i jasan način opisujući sve detalje kojima je on kao očevidac prisustvovao. A pri činjenici da je tokom postupka okrivljeni Marić više puta, kako usmenim putem, tako i pisanim pokušavao da utiče na mog branjenika da izmijeni iskaz upućujući mu određene prijetnje zašto postoji i pisani dokaz u spisima. Takođe i pri činjenici da je prilikom davanja iskaza danas i odgovora na pitanja bila evidentno prisutna uznemirenost i strah kod mog branjenika, mišljenja sam da je nad Delićem izvršen uticaj da u potpunosti promijeni iskaz, a što u prilogu govori činjenica da je odgovarajući na pitanja sa velikom dozom straha odgovarao da se ničega ne sjeća, uporno ponavljajući da je nad njim izvršena tortura. Tako sam mišljenja da današnji iskaz ne može svakako biti vjerodostojan”, naglasila je advokatica Šabotić.