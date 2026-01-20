Rasta smršao 12 kila: Otputovao na Tajland zbog treninga, imao preko 100 kilograma (Foto)

Stefan Đurić Rasta trenutno boravi na Tajlandu i posvećen je poboljšanju svog fizičkog izgleda.

Izvor: Instagram printscreen/ stefanrasta

Reper Stefan Đurić Rasta nedavno je otputovao na Tajland gdje aktivno trenira boks sa profesionalnim trenerima.

Na društvenim mrežama je objavljivao slike i snimke iz ringa, a sada se pohvalio i činjenicom da je izgubio 12 kilograma.

"Počeo sam sa 100 + kilograma", napisao je Rasta i slikao vagu koja je pokazala 88 kilograma.

Pogledajte:



Pjevač je putovanje iskoristio je da se posveti svom tijelu. On naporno trenira, ali vodi računa i o ishrani pa tako na tanjiru uvijek bira povrće, ribu i biftek.