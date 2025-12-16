"Dužna je opasnim ljudima, Raleta je probala da izbode nožem": Telohranitelj Ane Nikolić iznio stravične optužbe

Telohranitelj koji je nekada bio obezbjeđenja pjevačice Ane Nikolić tvrdi da je ona prevarant.

Nikola Grba, koji je jedno vrijeme radio kao lično obezbjeđenje Ane Nikolić, prvi put je odlučio da javno progovori o iskustvima iz tog perioda. Kako navodi, tokom saradnje je prisustvovao brojnim napetim i neprijatnim situacijama između pjevačice i njenog nekadašnjeg partnera Gorana Ratkovića Raleta, a iznio je i tvrdnje da ona ima finansijske dugove prema kriminalnim strukturama.

Bez dlake na jeziku

- Bio sam Anino lično obezbjeđenje. Na poziv prijateljice koja me je zamolila da pomognem jer je Ana navodno trpjela maltretiranje od partnera Raleta, došao sam iz Crne Gore u Beograd. Predočena mi je priča da Ana dobija batine, da je psihički i fizički zlostavljana i da joj je potrebna zaštita - započinje telohranitelj.

Izbačen iz hotela

Vođen iskustvom, prihvatio je poziv, ne sluteći da će se situacija razviti u potpuno suprotnom pravcu.

- Sa Anom sam ugovorio platu od 2.500 eura. Trebalo je da odsjednem u hotelu koji će ona platiti tri dana, dok se ne obezbijedi stan. Dala je 100 eura kaparu, ali nakon toga hotel nije bio plaćen i izbačen sam. Sam sam morao da podmirim troškove - priča on.

O Ratkoviću ima samo riječi hvale.

- Taj čovjek trpi ozbiljno maltretiranje od Ane. Da nije bilo njegove pomoći, ostao bih bez smještaja i bez ikakvih sredstava. Rale i njegova porodica su me primili korektno i ljudski. On vraća Anine dugove i mjesečno joj daje 25.000 eura. Dešavalo se da Ana ugovori nastupe, uzme novac unaprijed, a onda se ne pojavi. Tako je otkazan i nastup zakazan za 12. decembar u Splitu, Rale je morao da vraća novac organizatorima - tvrdi Nikola.

Otkriva i šta je doživio na zajedničkom putovanju u Novi Pazar.

- Ana je željela da se vidi s hodžom radi duhovne pomoći. Prijateljica koja joj je pomagala pokazala se kao izuzetno korektna osoba, platila je hotel, hranu i organizovala ljude. Vozio sam Anu šest sati. Po dolasku su mi ponovo izbacili stvari iz hotela jer smještaj nije bio plaćen, a njoj je troškove riješila ta prijateljica. Rale je uskočio, platio i obezbijedio mi drugi hotel. Postalo mi je jasno da Ani obezbjeđenje nije potrebno radi lične sigurnosti, već zbog brojnih dugova koje ima. Ona je dužna opasnim ljudima koji su joj davali novac uz kamatu. Između ostalog, dužna je jednom kreatoru 3.500 eura za haljine. U Beogradu je potražuje veliki broj ljudi. Niko ne treba da nasijeda na njene priče jer je sve laž i prevara.

Grba ističe da nije bio pošteđen posledica takvog ponašanja.

- Nijedan dogovoreni iznos mi nije isplaćen. Pored toga, dobijao sam prijetnje policijom. Finansijski i verbalno sam oštećen. Ne tražim novac, već želim da se zna istina. Za sve vrijeme mog angažmana nisam vidio da je Rale ikada fizički nasrnuo na nju. Bio sam svjedok ozbiljnog sukoba kad je recepcioner pokušao da nas izbaci zbog neplaćenog računa. Tom prilikom je Ana nasrnula na Raleta nožem i viljuškom, pokušavajući da ga povrijedi. Rale mi je dao 4.000 eura kako bih vratio kamate ljudima kojima je dugovala. On često ni sam ne zna od koga je uzimala novac. Lično sam nosio pare i vraćao te dugove, i to samo kamate, bez glavnice. Rale je, po mom iskustvu i zaključku, veliki gospodin i pošten čovjek. Iskreno mi je žao svega što mu se dešava.

Vratio se u Podgoricu

Sagovornik Kurira tvrdi da je shvatio da se od njega očekuje mnogo više od posla obezbeđenja.

- Postavljala mi je uslov - da ću dobiti novac ukoliko blokiram Raleta. To sam odbio. Smatram da je htjela da me uvuče u fizičke sukobe. Neću da stavljam glavu u torbu zbog tuđih dugova. Prijateljica iz Crne Gore me je ranije upozorila da joj se ne može vjerovati i da niko ne želi da radi za nju. Iz sažaljenja sam ostao, dok sve nisam osjetio na sopstvenoj koži. Nakon toga sam spakovao stvari i vratio se u Podgoricu. Mislila je da će me obrlatiti da ja maltretiram Raleta svaki dan, ali to joj nije uspjelo - zaključuje on.

Ana Nikolić juče nije odgovarala na naše pozive.



